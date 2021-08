Relevamiento semanal en los espigones de Ensenada y Berisso. Promediando ya la segunda quincena del mes de Agosto y como todas las temporadas, no son muchos los pejerreyes que se encuentran a esta altura del mes en aguas del Paraná Guazú y el Bravo. Por otra parte cuando bajan y se retiran del estuario no lo hacen como en su ingreso en donde les lleva un par de meses, sino que su migración la realizan en solo uno o dos días, por el medio del canal o veril y a una profundidad de entre los 40 y 80 centímetros. De todas formas nos dispusimos con mi hijo Emanuel Nicolás Bruno a realizar tal vez una de las últimas jornadas al pejerrey en nuestras aguas, dado que en lo que tiene que ver con por ejemplo el Río de la Plata o el Río Uruguay todavía nos queda por lo menos un mes más para realizar buenas pescas con esta especie. Nuestro viaje y como de costumbre fue en primera medida en busca de carnadas en Calixto Dellepiane y Ruta provincial 6, en donde en Carnadas El Toro nos proveímos de excelentes porciones de mojarras tanto en cantidad como en calidad, además de isocas. Retomamos nuestro viaje por ruta provincial 6 hasta el empalme de ruta 12 en la rotonda de la localidad de Zárate, después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo nuestro viaje continuó hasta la guardería del Camping Recreo Keidel. Por cierto, tramo este que tuvimos que conducirnos con muchísima precaución por la niebla de este día. Ya con todos los elementos necesarios a bordo y con la niebla disipada que nos ofrecía buena visibilidad, motor en marcha entonces salimos aguas abajo del Guazú en una negación más que placentera dado la falta total de viento en este día. Después de cruzar por la isla del Doradito y antes de salir nuevamente al Guazú nos detuvimos unos minutos para el armado de nuestros equipos de pesca, los que estaban compuestos por reeles frontales cargados con multifilamento, cañas telescópicas de cuatro metros y líneas de tres boyas con un pilotín pescador al final de estas, anzuelos mustad cristal y Sasame, encarnados con mojarras vivas e isocas. Nuestro primer intento de gareteada en aguas del Guazú, en las inmediaciones del kilómetro 167 fue nulo, en primera medida la embarcación no derivaba por la falta total de viento y el agua estaba hecha un aceite como se dice, por lo que solamente y apenas teníamos alguna deriva en nuestras boyas a las que también habíamos bajado las brazoladas por la falta de viento y movimiento del agua. En estas condiciones y sin respuestas efectivas de piques, decidí navegar hasta el Paraná Bravo donde frente al Alférez Nelson Page nos largamos al garete pasando cerca de los juncales, aquí fue en donde a una distancia de unos ochenta metros y en lo que se dice la calle del sol vi correr mí puntero negro y clave la pieza con firmeza, comenzando una linda pelea a lo lejos con corridas laterales de un excelente ejemplar de pejerrey. Posteriormente a mi captura mi hijo Nicolás fue quien también a la distancia logró su primer pique y captura tratándose de un ejemplar de pejerrey que promedio los 40 centímetros. Bueno ya habíamos comenzado con el pie derecho en esta zona que casi nunca falla, nos dejamos llevar muy lentamente aguas abajo pero sin más resultados, por lo que decidí nuevamente navegar aguas abajo a unos dos kilómetros antes de llegar al Gutiérrez. Para los que llevamos años de pesca en la zona sabemos lo rendidora que es esta parte del Bravo, reacondicionamos entonces equipos y carnadas para realizar nuestros nuevos intentos. Finalmente en esta jornada que venía siendo muy difícil y lo seguía siendo, nos comenzó a dar sus frutos en una deriva corta de unos doscientos metros, donde en cada pasada nos dio la posibilidad de realizar la pesca de este día. Culminamos esta jornada de pesca promediando las 15:30 horas para nuestro regreso a la guardería, considerando que tal vez nos quede alguna salida más al pejerrey para probar todavía en lo que tiene que ver con el Guazú y el Bravo, para después pasado este mes de transición poder optar por otro estilo de pesca y de especies que ingresan con la temporada primavera-verano en nuestro estuario. Desde el sur del Río de la Plata, nuestro amigo Emir Ricciardi esto me informa con respecto a su relevamiento semanal de pesca en los espigones de Ensenada y Berisso: "Veníamos atravesando semanas anteriores, en lo que concierne a la especie pejerrey de pesca, muy difíciles y complejas, sin embargo el domingo pasado hemos tenido que soportar una sudestada muy importante en nuestro estuario del Río de la Plata en donde se volcó mucho agua a nuestras costas de Ensenada y Berisso. En el muelle del Club Universitario la misma se sigue generando en su modalidad de fondo con líneas de uno o dos anzuelos, brazoladas bien largas, la misma ha tenido un leve mejoramiento gracias a los vientos que están soplando del sector sur, sudoeste y sudeste lo que han mantenido a nuestras costas de buenos niveles de agua. Se extrajeron flecha de plata de mediana calidad, algunos grandes y chicos al mismo tiempo, se pescó ya no solo en el propio morro sino también del morro hacia la costa. El promedio de piezas mejoró en cuanto a cantidad, de 6 a 15 por pescador, no todos pescan, a flote nula, también se extrajo bagres amarillos. La carnada de mejor rendimiento ha sido la propia mojarra viva o salada en los espigones del Club Municipalizado y Río de la Plata. Sucedió algo muy parecido, en los propios morros y en su modalidad de fondo encarnando con mojarra viva o salada se registraron extracciones de flecha de plata de mediana calidad y chicos, la misma mejoró con respecto a la semana anterior. A flote no se registraron extracciones, también se extrajeron bagres amarillos y blancos. En lo que respecta a Berisso y más precisamente a la escollera de la Isla Paulino la pesca fue realmente mala con muy pocas piezas de flecha de plata extraídas en su modalidad de fondo, encarnando con mojarra viva o salada, la calidad de los mismos de mediano porte y chicas, a flote completamente nula, también se extrajo abundante variada de cuero en su modalidad de fondo con bagres amarillos y carpas de gran peso extraídas con masa". Emanuel Nicolás Bruno con un ejemplar de pejerrey que rondó los 41 centímetros en aguas del Paraná Bravo.