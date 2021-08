En Vicente López, San Martín y Campana tuvieron actividad las categorías Infantiles, Pre-Infantiles y de la Academia.

Lentamente, el fútbol infantil va retomando su habitual actividad de los fines de semana. Y en el último, aprovechando el feriado del lunes y el buen clima, diferentes equipos de Villa Dálmine de las categorías Infantiles, Pre-Infantiles y Academia, participaron de distintos encuentros deportivos.

El sábado, por la Liga Deportiva de Vicente López (LIDE), se presentaron los Sub 12, Sub 14 y Sub 16 en una jornada que se desarrolló en Olivos, donde los chicos Violetas se midieron con Centro Gallego.

En Sub 12, Villa Dálmine se impuso 1-o con gol de Bautista Martínez; en Sub 14, venció 4-0 con tantos de Patricio Martínez (2), Renzo Colella y Enzo Pérez; y en Sub 16, el triunfo fue por 2-0 con goles de Martín Carelli y Santiago Frogel.

También el sábado, pero en el Club Ciudad de Campana, en una nueva jornada de la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF), el Violeta presentó equipos Sub 9, Sub 11 y Sub 13 que jugaron en las canchas de césped sintético. Posteriormente, el domingo, seis divisiones viajaron hasta San Martín para desarrollar partidos amistosos frente a Chacarita: jugaron las categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Finalmente, el lunes, los más chiquitos (categorías 2013, 2014, 2015 y 2016) compartieron una jornada recreativa con la Escuelita de Fútbol "Arco Iris" en el predio de la avenida Irigoyen.