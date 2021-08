Breves: Deportivas

GOLEADO Y ELIMINADO River Plate quedó lejos de conseguir la victoria que necesitaba para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: anoche perdió 3-0 como visitante ante Atletico Mineiro (doblete del exRacing Matías Zaracho) y terminó 0-4 en el global. Ahora, el conjunto de Belo Horizonte se medirá con Palmeiras (eliminó a San Pablo), mientras Fluminense intentará hoy completar el póker de equipos brasileños: si vence a Barcelona en Guayaquil (empataron 2-2 en la ida) se transformará en el rival de Flamengo, que ayer apabulló 5-1 a Olimpia de Paraguay para cerrar un global de 9-2. En contrapartida, Argentina no tendrá semifinalistas en la Copa Libertadores por primera vez en los últimos once años.



AVANZÓ EL BICHO Con un vendaval de tres goles en 15 minutos, Argentinos Juniors dio vuelta el partido que perdía ante Gimnasia (LP) y se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina. El Lobo se había puesto en ventaja con gol de Eric Martínez a los 30 de la primera parte, pero entre los 16 y los 31 del complemento, el Bicho revirtió el marcador con tantos de Gabriel Carabajal, Nicolás Reniero y Germán Guiffrey (en contra). En tiempo cumplido, de penal, "Pulga" Rodríguez descontó para Gimnasia y configuró el 3-2 final. El próximo rival del conjunto de La Paternal será San Telmo. Los otros dos cruces confirmados de Cuartos de Final son: Boca Juniors vs Patronato y Talleres vs Temperley. El cuarto y último duelo se conformará con los ganadores de los partidos Racing Club vs Godoy Cruz y Tigre vs Defensa y Justicia. MUCHA EXPECTATIVA Por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain visitará mañana Brest desde las 16.00 (hora argentina). Y ante la posibilidad del debut de Lionel Messi en el conjunto capitalino, las entradas no solo se agotaron rápidamente, sino que ya se están revendiendo a más del doble de su valor inicial. PRIMERA C Hoy se completará la 5ª fecha del Torneo Clausura: Excursionistas (8 puntos) visita a Deportivo Español (7) sabiendo que, en caso de ganar, alcanzará a Ituzaingo (11) en lo más alto de la tabla. SCHWARTZMAN Y PELLA Diego Schwartzman y Guido Pella lograron nuevas victorias en el Masters 1000 de Cincinnati y avanzaron a los Octavos de Final. El Peque superó ayer 6-1, 4-6 y 6-4 al estadounidense Francis Tiafoe y buscará su pase a los Cuartos de Final frente al noruego Casper Rudd, octavo preclasificado del certamen. Por su parte, Pella barrió al italiano Fabio Fognini: se impuso 6-1 y 7-5 y se medirá en la próxima ronda frente al alemán Alexander Zverev, tercer sembrado del torneo. PUMAS DIEZMADOS El Seleccionado Argentino tendrá dos bajas para afrontar la revancha ante Sudáfrica por la segunda fecha del Rugby Championship 2021: Facundo Isa (esguince de rodilla) se perderá lo que resta del certamen, mientras Matías Moroni (desgarro del cuádriceps derecho) tendrá, al menos, para tres semanas de recuperación.