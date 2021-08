» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Fútbol Femenino: se presentó oficialmente el plantel de Puerto Nuevo









El evento se realizó en el Teatro Municipal Pedro Barbero. Las Portuarias debutan el domingo frente a Deportivo Morón por la primera fecha de la Zona A de la Primera B Femenina de AFA. El pasado miércoles, en la previa al inicio de un nuevo campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Club Atlético Puerto Nuevo presentó oficialmente a su plantel femenino en un evento desarrollado en el Teatro Pedro Barbero. Las Portuarias estarán debutando el próximo domingo: enfrentarán como visitantes a Deportivo Morón desde las 15.30 horas por la primera fecha de la Zona A (el campeonato se dividió en dos zonas de once equipos). Así comenzarán un camino que esperan culminar con el ascenso a la Primera A. Para este desafío, el plantel Auriazul estará conformado por las arqueras Jacqueline Schmidt, Michelle Ribarola y Valentina Cejas; las defensoras Nancy Ríos, Soledad Medina, Yanella Gómez, Cintia Flamenco, Ayelén Torres, Erica Luque, Micaela Scandroglio, Solange Ferulano, Milagros Gerbasoni, Maia Torres y Brenda Medina; las mediocampistas Marisa González, Gisela Salvo, Emilse Correa, Sabrina Ogrine, Joselyn Suárez, Dana Bredle, Marina González, Maia Valles, Camila Medina Ibáñez, Paloma Domenech, Sol Rodríguez y Guadalupe Gómez; y las delanteras Zoe Torres, María Ramón, Milena Paz, Melany Feulin, Patricia Arévalos, Brisa Rodríguez, Mariel Rossini y Salomé Ramón. En tanto, el cuerpo técnico está integrado por Néstor Daniel Gómez (director técnico), Eduardo Servin (ayudante de campo), Matías Valerio (preparador físico), Ariel Faraone (entrenador de arqueras) y Jorge Cejas (masajista). Durante la presentación realizada en el Teatro Pedro Barbero se recordaron los inicios de las Auriazules que, en el año 2013, comenzaron su historia compitiendo en Primera A y enfrentándose a clubes como Boca Juniors, River Plate e Independiente de Avellaneda. En esos años, el esfuerzo y la pasión de las jugadoras posicionaron al equipo entre los 10 primeros de la tabla. Pero en 2016, por apenas un punto, descendieron a la Primera B. Desde ese entonces, el equipo de nuestra ciudad se enfoca temporada tras temporada en retornar a la máxima categoría. Pero el evento no estuvo centrado únicamente en la Primera División. También se aprovechó para rememorar los comienzos de la Escuela de Fútbol Femenino de Puerto Nuevo que, desde el año 2015, se aboca a la formación de jugadoras y que hoy es el sustento del proyecto Auriazul. Fue creada por Marisa González y Nancy Ríos, quienes, ante la falta de una escuela de fútbol que entrenara mujeres desde temprana edad, decidieron transmitir sus conocimientos y formar jugadoras que en el futuro integren el plantel de Primera. Y los resultados ya están a la vista: actualmente, los planteles de Reserva y Primera están conformados por jugadoras que crecieron en la escuelita como Dana Bredle, Micaela Scandroglio, Martina Fornari y Guadalupe Gómez. Así, las categorías menores que representan a Puerto Nuevo también tuvieron la oportunidad de subir al escenario. Las primeras en hacerlo fueron las Infantiles de la categoría Sub 8, equipo que está a cargo de la profesora Marisa González y es integrado por Lourdes Núñez, Eluney Bentancurt, Briana Ojeda, Victoria Jove, Francesca Murua, Morena Ramallo, Aylin Duarte, Mia Gorosito y Carola López. La siguiente categoría en subir al escenario fue la Sub 10, que está a cargo de la profesora Nancy Ríos y está compuesta por Ariana López, Victoria Lares, Nahiara Guiffre, Nahiara Cardozo, Bárbara Ucedo, Constanza Vela, Martina Muñoz, Maia Medina, Amaia Caballero, Emma Ramallo y Jordana Aquino Pereyra. Luego llegó el turno de las divisiones juveniles, que ya atraviesan una formación centrada en el desarrollo precompetitivo. Por ello, entrenan en lo técnico con Marisa González, Nancy Ríos y Micaela Scandroglio; en lo físico, con Matías Valerio; y en lo táctico con Néstor Daniel Gómez y Eduardo Servin. En la Sub 14, actualmente juegan: Juana Ferreyra, Emilia Vera, Victoria Blanc, Luisana Espindola, Juana Piccini, Luján Capurro, Julieta Beber, Julia Quirino, Candela Castrellon, Isabella Capurro y Candela Valdez. En tanto, las Sub 16 y Sub 18 conforman hoy el plantel de Reserva, dado que a partir del año próximo, la AFA dispondría como obligatorio la presentación de este equipo en sus competencias oficiales. En este marco están entrenando Tatiana Bianchi, Arantxa Salamandri, Abril Salinas, Tamara Tapia, Luciana Kepar, Dana Chávez, Iara Villagra, Lucila Maidana, Martina Fornari y Sheila Ayala, mientras otras juveniles ya fueron promocionadas al plantel superior. Durante esta presentación oficial, las jugadoras de Puerto Nuevo agradecieron el apoyo que han recibido de parte de la Municipalidad de Campana, del Intendente Sebastián Abella; y de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. También del Presidente del club, Francisco Carnero; de Norma Ibarra; de la Comisión Directiva y de la Comisión del Fútbol Femenino. A su vez, reconocieron la tarea de los delegados que las representan en la AFA, Eduardo Servin y Juan Carlos Ortiz; y de todos los auspiciantes que las acompañan para poder afrontar la competencia y en el sueño de volver a poner a la ciudad en la Primera A Femenina.

DURANTE EL EVENTO SE PRESENTARON TAMBIÉN A LAS JUGADORAS DE LAS CATEGORÍAS INFANTILES Y JUVENILES. "LAS CHICAS ESTÁN CONTENTAS, CON MUCHA EXPECTATIVA" De cara al debut con Deportivo Morón, el entrenador de Puerto Nuevo, Néstor Daniel Gómenez, manifestó: Las chicas están contentas, con mucha expectativa y después de este evento creo que van a llegar con más ganas de las que ya tenían". El largo parate que sufrieron por la pandemia de coronavirus (el equipo no compite oficialmente desde principios de año) generó que las Auriazules tuvieran una "preparación" muy larga y con mucha incertidumbre. Pero ello, según explicó Gómez, ya quedó atrás: "La preparación ya pasó, solamente queda ir, jugar y hacer lo que más les gusta después de tanto tiempo". Finalmente, sobre el objetivo con el que afrontarán este campeonato, el director técnico expresó: "Vamos a ir, como les dije a las chicas, manejando el día a día, queremos ir partido a partido. Así que nuestro primer objetivo es ir a buscar los tres puntos ante Morón".