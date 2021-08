» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/ago/2021 de La Auténtica Defensa. La Fiscal Brizuela elevó a juico la causa de Keila Moreira









Mientras Matías Oviedo continúa prófugo, Franco Moreira está acusado de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo, mediando violencia de género. Faltaba poco para las 8 de la noche del fatídico sábado 17 de octubre del 2020 cuando Keila Moreira (16) recibió un escopetazo a quemarropa sobre su cráneo. Estaba en la vivienda de Carreto al 500 que compartía en el barrio Las Praderas junto a Franco Moreira (19), su pareja desde hacía unos 2 años. Además, se encontraba de visita Matías Oviedo (19), un amigo de Franco, oriundo de Tigre. Con Oviedo todavía prófugo, y sobre los límites de los plazos procesales para expedirse sobre el hecho, ayer la fiscal Ana Laura Brizuela de la UFI 2 elevó la causa a juicio, acusando a Franco Moreira de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo, mediando violencia de género. Según explica la Fiscal, al no contar con el ADN del prófugo, todavía no se pudo realizar la pericia que podría determinar quién de los dos disparó: si Oviedo o Moreira. Las circunstancias del hecho sugieren que se trataría de un disparo accidental, pero también han puesto de manifiesto que ambos actores en ningún momento pensaron en prestarle ayuda a Keila, sino en escapar de la escena del hecho en el auto de Moreira, hacia la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, de donde es oriundo su amigo. En resumidas cuentas, ambos salieron de la casa y tras avisarles a los familiares de Franco lo que había sucedido, se fugaron a esa localidad. Ya con ambos en ruta, pasó media hora entre el disparo y el momento en que un hermano de Franco ingresa al lugar del hecho, donde presencia la última exhalación de Keila. Tras 11 días de intensa búsqueda y varios allanamientos infructuosos, el 28 de octubre Franco Moreira fue aprehendido en Maschwitz, mientras estaba en el domicilio de uno de sus hermanos, donde habría llegado ese día. Mientras que a Matías Oviedo se lo tragó la tierra y lleva 10 meses prófugo. Sigue vigente la recompensa de $500 mil destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan lograr su detención.

