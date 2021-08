» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/ago/2021 de La Auténtica Defensa. El radicalismo presentó propuestas para una ciudad "más sana" en lo ambiental









Marcaron la necesidad de promover la radicación de empresas de menor impacto, especialmente aquellas relacionadas con la actividad portuaria. Además, recalcaron la necesidad de impulsar el turismo y, para ello, fortalecer las opciones que brindan el río y el Delta. En el marco de las acciones de campaña que está desarrollando de cara a las Elecciones Primarias del 12 de septiembre, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó ayer propuestas para una ciudad "más sana" en lo ambiental, como la promoción de instalación de empresas de menor impacto y el impulso del turismo. "Queremos transmitir nuestros proyectos para que los vecinos sepan que, con nosotros, no solo están acompañando a Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, sino también una serie de propuestas que tenemos para la ciudad. Y en este caso queremos referirnos al medio ambiente, porque estamos convencidos que hay mucho por hacer en Campana", comenzó señalando Romina Buzzini, quien participó de esta conferencia de prensa junto a Axel Cantlon y Alejandra Pavese, con quienes encabeza la lista de unidad del radicalismo campanense. "Creemos que debemos generar un nuevo polo con empresas de menor impacto ambiental, especialmente las de logística y aquellas relacionadas a desarrollar el potencial portuario que tiene la ciudad. Para ello proponemos que haya beneficios para su radicación", explicó Buzzini. Luego agregó: "También, aprovechando las universidades con las que contamos y el desarrollo tecnológico que tienen muchas industrias ya existentes en Campana, debemos promocionar el campo del conocimiento científico", agregó la candidata a concejal, quien además marcó que con estas acciones también se estaría trabajando en "la problemática de la falta de empleo que tanto afecta a los vecinos" por la crisis que se ha profundizado con la pandemia de coronavirus. Por su parte, Pavese, quien también conforma la lista de unidad del radicalismo y fue integrante de una ONG pionera como "Movimiento Ecologista Campana" durante la década de 1990, coincidió en que "el campo de acción es muy grande" en la ciudad y se explayó principalmente en lo referido al turismo como desarrollo de una industria "más sana" para el partido. "Campana ha vivido de espaldas al río en muchos sentidos y si bien eso se ha corregido en parte con las mejoras que se han realizado en la Costanera, creo que podemos intentar disponer de otras ventanas al río que amplíen las posibilidades turísticas tanto para los vecinos como para aquellos que llegan desde los grandes aglomerados urbanos que rodean a la ciudad", afirmó. "Al mismo tiempo y siguiendo con las posibilidades que nos brinda el Paraná, tenemos un Delta que es un tesoro natural impresionante, al cual tampoco le hemos dado la atención que se merece. Y para ello, entre otras acciones, debemos promocionar el transporte fluvial, que es muy necesario tanto para los habitantes isleños como para aquellos que llegan para hacer turismo en la ciudad y disfrutar de la belleza del entorno isleño", agregó Pavese. Finalmente, Cantlon aclaró que "la historia industrial de Campana, que tanto empuje le ha dado a la ciudad, no debe ser un dilema" al momento de pensar alternativas para "ir avanzando hacia una nueva lógica" de radicación y desarrollo. "Queremos comprometernos con un ambiente sano. Como campanenses que crecimos en esta ciudad tenemos claro cuál ha sido el motor de crecimiento, pero no podemos ni debemos dejar de pensar en las futuras generaciones y en ese sentido estamos convencidos de que tenemos que pensar en industrias más limpias y de menor impacto para poder tener una Campana más sana", cerró Cantlon.

PAVESE, BUZZINI Y CANTLON BRINDARON DETALLES DE LAS PROPUESTAS DEL RADICALISMO.





"ESTAMOS CONVENCIDOS QUE HAY MUCHO POR HACER EN CAMPANA PARA TENER UNA CIUDAD MÁS SANA", MARCARON DESDE EL RADICALISMO.