Partido Federal: Miguel Saredi visitó Campana

El titular del Partido Federal fue recibido por su referente local y precandidato a concejal, Cristian Villanova, con quien conversó sobre temas políticos y de actualidad. Continuando su recorrida por la Provincia de Buenos Aires, el actual concejal de La Matanza y referente máximo del Partido Federal Bonaerense, Miguel Saredi, visitó Campana. Saredi presentó a su referente local y precandidato a concejal de dicho frente, Cristian Villanova, con quien conversó sobre temas políticos y de actualidad, como así sobre la situación que atraviesa la ciudad. En este sentido, destacó la lista que se conformó en la ciudad y apoyó que esté conformada por "gente de Campana y de trabajo que se destaca en la docencia, comercios, entre otras profesiones". "Es una alegría que puedan participar de las elecciones. Es muy gratificante que tengan el instrumento jurídico electoral, que es el partido federal, y que les sirva para la vida pública y política", enfatizó. "Es muy importante darle al electorado distintas posibilidades electorales para lograr un Concejo Deliberante equilibrado", indicó, al tiempo que aseguró que "si bien Campana, es una ciudad muy cuidada con una gestión municipal muy buena, es muy positivo que haya diferentes alternativas para el electorado en pos de lograr un concejo deliberante equilibrado". Además, indicó que "la falta de federalismo llevó a que haya muchos menos médicos, docentes por culpa del estado unitario que recauda. Sabemos que la gente está decepcionada y desesperanzada, con pocas ganas de ir a votar pero que va a ser difícil cambiar si no van a votar". Para concluir, Saredi sostuvo que "si los ciudadanos no votan o votan lo mismo de siempre, no van a ver resultados diferentes, por ello este 12 de septiembre, la mejor alternativa es votar al Partido Federal que encabeza Villanova".

Miguel Saredi en su visita por Campana.





Villanova encabeza la lista de precandidatos a concejales por el Partido Federal.