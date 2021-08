» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/ago/2021 de La Auténtica Defensa. "En vez de gestionar cuando tuvieron su cargo en el Consejo Escolar lo utilizaron de trampolín al Concejo Deliberante"









Los precandidatos Fornarini y Gil, del espacio "Vamos con vos" que lideran Octavio Lagar y Noemí Altimari, se expresaron sobre las competencias a desarrollar dentro del Consejo Escolar de Campana. "Es verdad que en los últimos dos años la educación fue herida de gravedad profundizada por la situación de Pandemia, pero su declive viene desde hace por lo menos 20 años. Venimos a plantear un verdadero cambio desde las bases donde la articulación con los diferentes sectores y las políticas públicas educativas sean el cimiento de la sociedad actual y futura. Estamos en un punto de inflexión, arrodillados, y la única forma de cambiar esta situación es apostando a la Educación." señalaron los precandidatos a Consejero Escolar Maximiliano Fornarini y Gladys Gil del espacio "Vamos con vos" que lideran Octavio "Chiche" Lagar y Noemi "Katty" Altimari. "Es posible que muchos vecinos no sepan cuáles son las funciones de los Consejeros Escolares, y se confunde mucho con los aspectos técnicos y pedagógicos, pero no los culpamos porque tampoco vimos a muchos consejeros escolares de Campana gestionando algo, sino más bien, preocupados por sus próximas candidaturas. En vez de gestionar cuando tuvieron su cargo en el Consejo Escolar lo utilizaron de trampolín al Concejo Deliberante, esa forma de involucrarse no transforma la realidad", disparó Fornarini y agregó: "Cuando uno escucha ´en esta escuela falta este mueble o este elemento´, de eso se tiene que encargar el Consejo Escolar, y cualquiera sabe que en casi todas las escuelas de la ciudad hay refacciones o reparaciones que esperan hace años, pero se elige echar culpas antes que ocuparse. Las escuelas deben ser un lugar adecuado para alumnos y maestros y para conseguirlo hay que gestionar no hacer publicidad". "La administración de fondos asignados -aportó Gil- en concepto de asistencia alimentaria es una de las funciones del consejo que más nos preocupa, la mayoría de los alimentos entregados a las escuelas son vacíos de nutrientes, altos en azúcares, sodio y grasas. Hoy existe una epidemia de malnutrición infantil, que afecta directamente a los aspectos cognitivos y de desarrollo en los niños y las niñas. Este es uno de los puntos donde se debe hacer hincapié fuertemente, no solo gestionando alimentos saludables sino comprometiéndose con políticas públicas en ese sentido". "No solucionamos la Educación sólo con un ambiente adecuado y alimentación, debemos hacer fuerte hincapié en la violencia familiar, la salud mental y las adicciones. En Campana últimamente tenemos la tasa más alta de suicidio adolescente, es grave, si no nos ocupamos también de estos temas, vinculados en muchos casos con el ausentismo y la deserción escolar, en estos casos no se trata de presupuesto, se trata de querer hacer algo con eso, hay muchos organismos públicos y no gubernamentales que pueden servir de apoyo sin necesidad de gastar otro presupuesto, ya sea SEDRONAR, asistencia al suicida y otras organizaciones que están orientadas a ese servicio", señalaron los candidatos. Otro punto que comentaron como importante, es el fortalecimiento del Deporte en la ciudad y los clubes de barrio: "Es primordial para sacar a los nenes y nenas de la calle y con el deporte inculcarles valores como la amistad, el compañerismo, y la cooperación. Podemos venir de distintos lugares pero dentro de una cancha del deporte que sea estamos todos unidos, y eso representa una fortaleza y unidad que debe estar representada en la sociedad, no podemos seguir sectorizándonos, y una manera de acercar a diferentes sectores de la población es el deporte pero también exigir y gestionar el cumplimiento de la ley de becas y que las instituciones privadas que también tienen ingresos públicos se comprometan con la sociedad y con el otorgamiento de becas". "Esta diferencia social en las escuelas -evaluó Gil- se intensificó con la pandemia, la diferencia de acceso y conectividad se puso de manifiesto y necesitamos mínimamente igualar las condiciones básicas de los alumnos. Cuestiones también que no necesitan presupuestos extraordinarios sino gestionar mejor los recursos. Un tema aparte son las convocatorias, las suplencias y las titularidades, no pueden haber "suplentes" de años y titulares con años de licencia, con la inequidad en derechos que ello conlleva. El estado no puede tampoco estar en la ética y moral de cada persona, lo que sí se puede es gestionar de una manera más eficiente y elevar los reclamos correspondientes y propuestas académicas a la Dirección provincial, algo no visto en los últimos años en el consejo escolar". "El cambio empieza cuando cambiamos lo que venimos haciendo, cuando cambiamos las bases, y nosotros estamos dispuestos a llevarlo a cabo desde el espacio de Vamos con vos", concluyó Fornarini e invitó a los vecinos a apoyar a la lista liderada por Lagar y Altimari de la que forman parte.

Lagar, Altimari, Fornarini y Gil, del espacio "Vamos con vos", alineado con Florencio Randazzo.