Alejandra Dip













SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. MULUC. La Luna son los estados emocionales, nos impulsa a trabajar el perdón. Aprender a perdonar es el desafío. Limpieza para nuestro cuerpo emocional, lavar heridas, nos ayuda a nivelar el espíritu. Viene a dar ayuda, guía y consejos. DÍA 26 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 26 DE LA LUNA 1 MAGNÉTICA DEL MURCIÉLAGO QUE VA DESDE EL 26/7 AL 22/8. DÍA 5 DE LA 4 TA SEMANA DEL AÑO, SEMANA AMARILLA DEL CASTILLO VERDE DE LO EXTRAORDINARIO. ESTAMOS EN EL DÍA 249 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR. Kin 249 - Luna lunar roja, Luna 2. El Tono 2 es el desafío a cumplir, porque necesita fusionar la polaridad interna, equilibrar, moderar pero no siempre es fácil, ya que la fuerza natural de este Tono es ambigua. Estabilizar la Energía es el reto Este Tono nos revela los obstáculos que sentimos internamente y que muchas veces no nos permiten avanzar hacia donde queremos ir. La Luna 2 es la última del Tzolkin, esta Trecena es la que le da final al telar Maya, para inmediatamente comenzar una nueva vuelta, por tal motivo esta Trecena es fuerte, esta potenciada, por ser la última y por tener como portal cósmico, al Sol en el Tono 13, que impacta en los 13 días. Predisposición a estar un poco llorones y haciendo catarsis emocional, pero además, en nuestra mejor versión pudiendo soltar aquellas emociones nocivas y perdonando para poner un corte definitivo a las cadenas que nos atan a aquel que nos ocasiono esos resentimientos, esos enojos, esas broncas que no habíamos terminado de canalizar. Un día Luna es buenísimo para dar consejos, escuchar, dar ayuda, enseñar. Esta Energía es la madraza del calendario, en sello y tono. Día de apertura para generar vínculos, para elevarnos de cualquier situación donde estén en juego emociones nocivas. Bajemos el nivel de exigencias, los caprichos y demos buen cause a nuestro humor para poder sacar piedras del camino, para que sea un día beneficioso para nosotros y nuestro entorno, para mantener estabilidad interna, porque las emociones hoy están en su punto más sensible. Pensar 2 veces antes de cometer algún error. Respetar los procesos por los que estamos cursando, no permitamos que nos invada el entorno ni invadir nosotros al resto. Este sello maneja la ley de causa y efecto es, es la compensación de todas las circunstancias de la vida que vivimos, por eso el don más preciado de la luna es el perdón. Empecemos a pensar cuál es la causa que nos trajo hasta acá y todo lo acontecido este año. En día Luna, si queres llorar llorá. Llorar purifica y limpia. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar