Efemérides del día de la fecha, 20 de Agosto

LA NASA LANZA "VOYAGER 2"

Hace 44 años la NASA lanzaba la sonda espacial "Voyager 2" desde Cabo Cañaberal (Florida) con el propósito de estudiar los planetas Neptuno, Júpiter, Saturno y Urano. La misma se convirtió en la primera en estudiar los planetas mencionados anteriormente desde una distancia relativamente corta a la vez que descubrió una nueva luna en Júpiter, 10 lunas y 2 anillos en Urano y 5 lunas, 4 anillos y la "Gran mancha oscura de Neptuno" en dicho planeta.

FALLECE MARÍA ISABEL CHOROBIK DE MARIANI

María Isabel Chorobik de Mariani nació el 19 de noviembre del año 1923 en San Rafael, Mendoza. Antes de radicarse en La Plata y comenzar a estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Chorobik de Mariani se formó en la Academia de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Con el correr de los años, ejerció la docencia en el Liceo Víctor Mercante de la UNLP y la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1. Su vida cambió en el año 1976 cuando, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), la Policía Bonaerense y el Ejército asesinaron a su nuera Diana Teruggi y se llevaron a su nieta de tres meses Clara Anahí Mariani Teruggi; al año siguiente, asesinaron a su hijo Daniel Mariani. Devastada por lo acontecido, Chorobik de Mariani comenzó la búsqueda de su nieta desconociendo que nunca se podría dar el ansiado reencuentro.

En el año 1977 fue una de las 12 fundadoras de "Abuelas de Plaza de Mayo" y, posteriormente, en el año 1983, fue la segunda Presidenta de Abuelas: "Primero nos dimos a conocer como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Pero fuimos creciendo, la gente empezó a conocernos y a llamarnos las Abuelas de Plaza de Mayo". Más adelante, en el año 1996, fundó la Asociación Anahí.

Falleció en el año 2018 en La Plata, Buenos Aires.

SE LANZA "GRAFFITI BRIDGE"

Un día como hoy en el año 1990, Prince lanzaba su duodécimo álbum "Graffiti Bridge". Producido por el cantante estadounidense e integrado por canciones compuestas por el artista, Tevin Campbell y George Clinton, el disco fue la banda sonora de la película "Graffiti Bridge" (1990) que dirigió, produjo y protagonizó Prince. Entre las canciones se encuentran "Thieves in the temple", "New power generation", "The question of u", "Round and round" y "tick, tick, bang".