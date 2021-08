» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Los graduados de Medicina en la UCA, listos para renovar los esfuerzos contra la pandemia









A partir de la implementación de las prácticas obligatorias presenciales en el Laboratorio de Destrezas y Habilidades Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, 40 médicos y médicas se graduaron de la Universidad entre diciembre de 2020 y junio de este año. Los nuevos profesionales ya están listos para sumarse al sistema de salud, renovando un sector que se encuentra fatigado y colapsado debido a la pandemia de Covid-19. El Ministerio de Educación de la Nación aprobó el protocolo para la realización de actividades de simulación en diciembre del año pasado con el objetivo de que estudiantes próximos a graduarse en la carrera de Medicina pudieran completar sus prácticas obligatorias y así finalizar el plan de estudios. El 9 de diciembre de 2020, bajo estrictas medidas de higiene y de seguridad, el Laboratorio de Destrezas y Habilidades Médicas comenzó a ser utilizado. De esta manera, la UCA se convirtió en la primera universidad de la Ciudad de Buenos Aires autorizada para el regreso a las clases presenciales en 2020. "La simulación médica es un recurso de aprendizaje que ya existía antes de esta emergencia educativa, pero la enseñanza remota a la que hemos recurrido lo ha relanzado como alternativa eficaz para el aprendizaje de competencias prácticas imposible de ser adquiridas sino es con la interacción personal entre profesor y estudiante", había señalado el Decano de la Facultad, Dr. Hernán Seoane. María José Alegre se recibió en abril de este año. "Las prácticas de simulación son una herramienta fundamental para la formación integral del estudiante de Medicina. Durante la pandemia, la simulación me permitió aplicar diferentes técnicas necesarias para hacer frente a situaciones particulares de la práctica médica, entre ellas, el hisopado nasofaríngeo, tan necesario estos días", señala Alegre. Comparte que, tras graduarse, su objetivo es ingresar a una residencia y poder formarse como cirujana general. "En sí, la residencia es un sistema competitivo, en el que los médicos UCA se destacan. La Universidad te prepara para poder enfrentar los diversos desafíos que vive un médico actual y poder sobresalir en el proceso", agrega. Alegre sabe que pertenece a una generación de profesionales que le debe hacer frente a la pandemia: "A partir de la situación mundial, soy consciente de que mi formación no solo consiste en la especialidad que elegí, sino que deberé sumar el aprendizaje que nos está dejando la pandemia. Son situaciones extraordinarias y críticas de las que se aprende día a día, de las que nadie nos puede asegurar que no se repetirán en un futuro y debemos aspirar a estar a la altura de las circunstancias". Con ella, coincide Juan Manuel Silva, graduado de la misma camada. "Al ser egresado 2021 y tener parte de la cursada online, es evidente que soy de la generación que está preparada para enfrentarse al desafío que conlleva el Covid-19, por todo lo aprendido y todo lo enseñado por parte de los profesionales que nos dictaron las clases", afirma. "Las prácticas realizadas en el Laboratorio de Destrezas y Habilidades Médicas fueron excelentes, los docentes se adaptaron a la situación y siempre nos proponían nuevos desafíos para estar atentos a cualquier situación", continúa Silva, que busca ser un gran profesional e ingresar a una residencia "para demostrar todo lo aprendido y llevar con orgullo el título de ser un egresado de la UCA". Leandra Moschetto fue una de las primeras médicas en graduarse durante la pandemia, en diciembre pasado, y pronto llevará los conocimientos que adquirió a otra parte del mundo: Australia. Ya empezó los trámites de convalidación del título y aspira a hacer allá su residencia. Para ella, las clases –divididas entre una parte teórica que fue virtual y la práctica que fue presencial- fueron buenas. Y está convencida de que el coronavirus llegó para quedarse al menos por un tiempo. "Lo vamos a ver frecuentemente en la práctica clínica", anticipa. El Director de la carrera de Medicina, Dr. Lenin de Janon Quevedo, remarca que los egresados son motivo de orgullo para la Universidad y concluye: "Los médicos nos preparamos para generar propuestas con los recursos que disponemos. Por eso, ajustamos la simulación a la actualidad y, puesto que el contacto con los enfermos es insustituible, lo hacemos tan pronto se corra un menor riesgo. Ello se puede llevar a cabo gracias a la decisión institucional y al excelente cuerpo docente con el que contamos".