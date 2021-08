» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 20/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; en cuatro partidos, el 40% de los puntos y goles de toda la campaña









El buen arranque de la segunda rueda contrasta notablemente con el flojo andar de la primera. El próximo domingo, el Violeta irá por más a San Juan, donde enfrentará a San Martín con arbitraje de Julio Barraza. Empate de visitante, victoria de local. Empate de visitante, victoria de local. Así arrancó Villa Dálmine la segunda rueda del Campeonato 2021 de la Primera Nacional y, por ello, en este tramo de la temporada ostenta un 67% de efectividad: consiguió 8 puntos sobre los 12 que disputó. Un claro contraste con lo que ocurrió en la primera rueda, cuando solo logró un 23,5% de efectividad. "Nos propusimos comenzar esta segunda rueda sin pensar en la primera y con el objetivo de sumar la mayor cantidad posible de puntos", remarca Marcelo Franchini sobre este buen arranque. "Vamos bien", agrega sobre esta racha de cuatro partidos que al Violeta le ha representado el 40% de los puntos acumulados durante toda la campaña (8 de 20). Al mismo tiempo, otro dato alentador de este inicio de segunda rueda es que el equipo de nuestra ciudad ha convertido goles en todas sus presentaciones. Mientras a lo largo de los primeros 17 convirtió apenas 6 tantos, ahora suma 4 en 4 juegos. O sea: el 40% de los goles de toda la campaña. Y no tan curiosamente, los cuatros jugadores que marcaron en esta segunda rueda son nuevos en la formación inicial de Franchini: en Mendoza, Juan Cruz Franzoni fue titular por primera vez; mientras Lautaro Díaz, Ezequiel D´Angelo y Francisco Nouet (quienes convirtieron en las fechas siguientes) se incorporaron justamente para esta segunda rueda. Ahora, Villa Dálmine irá por más a San Juan: el domingo enfrentará a San Martín y tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria fuera de Campana de la temporada. Hasta el momento, en el actual campeonato, acumula 5 empates y 5 derrotas como visitante (en esa condición, es el peor equipo de la temporada y el único que no ganó). El encuentro, que se disputará desde las 16.00 horas, tendrá el arbitraje de Julio Barraza, quien tendrá como asistentes a Mariano Viale y Matías Coria y como "cuarto", a Gonzalo Pereira. Será la 14ª vez que (el polémico) Barraza dirija un encuentro del Violeta, que hasta el momento ha cosechado cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas bajo su arbitraje. Para buscar su primera victoria de la historia ante el elenco sanjuanino (el historial marca tres empates y una derrota), Villa Dálmine aguardaba por la evolución de Maximiliano Pollacchi, quien fue baja ante Brown de Adrogué por una contusión muscular. Sobre todo porque Franchini no podrá contar con Zaid Romero, quien vio la roja frente al Tricolor y deberá cumplir una fecha de suspensión. Así, mientras Santiago Moyano sigue en proceso de rehabilitación y Facundo Lando (quien no juega desde el 23 de junio) recién sumó sus primeros minutos de fútbol en el amistoso frente a Puerto Nuevo, todo indica que Laureano Tello seguirá como lateral derecho y que la duda estará en el acompañante de Rodrigo Cáseres en la zaga central: si Pollacchi está en condiciones, volverá a su posición natural; caso contrario, Agustín Stancato completaría la defensa. El otro jugador que viene recuperándose de un desgarro y sumó minutos en la Copa Ciudad de Campana frente a Puerto Nuevo fue Alejandro Gagliardi, quien podría ocupar un lugar entre los suplentes en el partido en San Juan.

VILLA DALMINE MARCÓ GOLES EN LAS ÚLTIMAS CUATRO FECHAS Y LLEGÓ A 10 TANTOS EN LA TEMPORADA. UN CAMBIO EN EL CUERPO TÉCNICO El Club Villa Dálmine comunicó que el entrenador de arqueros Lisandro Mendoza no continuará en el cuerpo técnico del plantel profesional, dado que se sumará al flamante equipo de trabajo que conformó Israel Damonte para asumir la conducción de Arsenal de Sarandí (Sergio "Huevo" Rondina renunció tras la derrota ante Platense del pasado domingo). Mendoza había llegado al Violeta a mediados de 2019 para acompañar el trabajo de Lucas Bovaglio. Y desde entonces, como empleado del club, se había mantenido como entrenador de arqueros en los siguientes cuerpos técnicos (Felipe De la Riva y Marcelo Franchini). Según trascendió, su reemplazante será Marcelo Grbin, quien se integrará como nuevo entrenador de arqueros en el cuerpo técnico que encabeza Franchini.

LISANDRO MENDOZA, JUNTO A EMANUEL BILBAO Y LUCAS BRUERA.