Breves: Deportivas

JUEGA EL LÍDER Este viernes, con cuatro partidos, comienza la séptima fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Y el encuentro más destacado de la jornada será el que protagonice el líder del certamen, Independiente de Avellaneda, que recibirá a Defensa y Justicia desde las 21.15 horas. Antes jugarán: Aldosivi vs Colón (16.45 horas), Banfield vs Estudiantes (19.00) y Sarmiento vs Atlético Tucumán (19.00). La programación se completará el fin de semana con los siguientes encuentros: -Sábado: Central Córdoba vs Platense (13.30), Godoy Cruz vs Huracán (13.30), Vélez Sarsfield vs Lanús (15.45), Arsenal vs Racing Club (18.00) y Boca Juniors vs Patronato (20.15). -Domingo: Unión vs Talleres (13.30), Newells vs Rosario Central (15.45), San Lorenzo vs Argentinos (18.00) y Gimnasia vs River Plate (20.15).



NO DEBUTA HOY Este viernes se abre la 3ª fecha de la Ligue 1 de Francia y las expectativas por el posible debut de Lionel Messi se apagaron ayer cuando se conoció que el rosarino no estaba entre los convocados por Mauricio Pocchettino para el duelo que PSG sostendrá hoy frente al Brest (16.00; ESPN). Hoy también comienza la segunda fecha de La Liga de España: Betis (que sumó a Germán Pezzella) recibirá a Cádiz. En tanto, por la segunda jornada de la Bundesliga, Leipzig será local ante Stuttgart. PRIMERA A FEMENINA Hoy se pone en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura. Por la Zona A jugarán: El Porvenir vs Deportivo Español y Lanús vs SAT. Mientras que por la Zona B lo harán Huracán vs River Plate. BARCELONA LO EVITÓ En el partido que cerró los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, Barcelona de Guayaquil igualó 1-1 como local ante Fluminense y así no solo avanzó a las semifinales (en la ida habían empatado 2-2), sino que evitó que solo queden en carrera equipos brasileños. El rival en semifinales del conjunto ecuatoriano (en el que juegan los argentinos Javier Burrai, Damián Díaz, Michael Hoyos y Sergio López) será Flamengo, que llegó a esta instancia luego de apabullar a Olimpia de Paraguay (9-2 en el global). En tanto, la otra llave la disputarán Palmeiras (eliminó a San Pablo) y Atletico Mineiro (sacó a River). SUDAMERICANA DIVIDIDA Aunque también existe la chance de una final cien por ciento brasileña, las semifinales de la Copa Sudamericana tienen también presencia uruguaya y paraguaya. Peñarol de Montevideo eliminó a Sporting Cristal y chocará con Paranaense, mientras Libertad de Asunción sacó al Santos de Brasil y se medirá por el pase a la final frente a Bragantino, que había dejado en el camino a Rosario Central. NI PEQUE NI PELLA El buen arranque que habían tenido Diego Schwartzman y Guido Pella en el Masters 1000 de Cincinnati se vio interrumpido en los Octavos de Final: el Peque cayó 6-4 y 6-3 ante el noruego Casper Ruud, mientras el bahiense perdió 6-2 y 6-3 con el alemán Alexander Zverev. De esta manera se truncó la posibilidad de ver un duelo argentino en los Cuartos de Final de este certamen previo al US Open. DEBUT DE BRONCE El entrenador del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó ayer que Ignacio Mendy será el reemplazante del lesionado Matías Moroni para enfrentar mañana a Sudáfrica por la segunda fecha del Rugby Championship 2021. De esta manera, el ganador de la medalla de bronce en Rugby 7 en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio tendrá su debut absoluto en Los Pumas. Pero no sería el único: entre los suplentes está citado Lucio Cinti, otro back que brilló para que Argentina alcance el podio en el Seven olímpico.