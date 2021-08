Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 21/ago/2021. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 21/ago/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Muchos indicios y pocas dudas a determinar Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Muchos indicios y pocas dudas a determinar









En conferencia de prensa, el Fiscal Matías Ferreirós brindó detalles sobre la investigación del asesinato de Ricardo Ferré y la identificación del único sospechoso hasta el momento, quien se encuentra detenido. En conferencia de prensa, este jueves el Fiscal Matías Ferreirós de la UFI 2 de Sarmiento y 9 de Julio hizo lo posible por mostrar objetividad en su investigación y manifestar ante los periodistas reunidos en la Sala de Prensa del Edificio 6 de Julio que su rol es llevar adelante una "investigación penal preparatoria para una eventual y futura elevación a juicio", es decir, no prejuzgar, sobre el homicidio de Ricardo Ferré (67) que tuvo lugar en su domicilio de Castelli y Luis Costa la noche del 1 de agosto. "Si tiene cuatro patas, mueve la cola, y ladra… es un perro" señala el dicho popular. Y a partir de los dichos de Ferreirós, todo indica que la persona detenida, un joven de 19 años, es el autor de trágico hecho. El propio Ferreirós señaló que merced a las imágenes aportadas por dos cámaras de vigilancia de vecinos del barrio "no hay dudas" de que el imputado estuvo en el lugar del homicidio. Ingresó al domicilio de Ferré por los techos de su vivienda, a través de una obra en construcción lindante. Fue reconocido particularmente por un buzo negro con la inscripción con letras blancas "Good sex, No stress, One boo, No ex, Small circus, Big checks" que remite a la letra de un hip hop/rap de Your x Lover. La prenda que fue encontrada en uno de los tres allanamientos simultáneos solicitados por la UFI2, autorizados por el Juzgado de Garantías, y realizados por la DDI con la colaboración del GTO de la comisaría Campana Primera, GAD y Policía Científica. Por las cámaras privadas de los vecinos también está determinado que el imputado estuvo sólo 10 minutos en el domicilio. El hermano de Ferré lo encontró sin vida, sentado en una silla del living, al lado del teléfono del línea. Las pericias indicaron que al margen de la herida en la garganta que le provocó la muerte por asfixia con su propia sangre, el cuerpo no mostraba signos de violencia. Es decir, no habría habido forcejeos. De ser así, sería un agravante en juicio, por la frialdad de la ejecución del homicidio. Como se dijo oficialmente desde el 1 de agosto, faltaba el teléfono celular de la víctima, como todo botín. Sin embargo, rumores en el barrio indican que también faltarían U$S 1000 en efectivo. Además, las semanas previas, el barrio fue objeto de al menos dos robos, y los vecinos presumen que es posible que se trate del mismo autor que en esta oportunidad actuó solo. ADEMÁS, LADRA A partir de testimonios, las cámaras privadas mencionadas, y la visualización de las cámaras del CIMOPU, efectivos de la DDI lograron la detención del sospechoso en, valga la redundancia, sospechosas circunstancias: fue detenido antes de abordar un remise, y portaba una mochila con elementos de higiene personal y mudas de ropa, lo que hace presumir que su plan era abandonar la ciudad. Según explicó Ferreirós, el imputado se negó a declarar. Sin embargo y a pesar de que todavía faltan realizar las pericias de las manchas hemáticas, huellas dactilares y cabellos levantados en la escena del crimen, además de las dos armas blancas con rastros de sangre secuestradas durante los allanamientos, los datos reunidos hasta el momento parecen gritar que el detenido es el autor del homicidio de Ferré. Porque además, fuentes policiales confiaron a este diario que pesan sobre el imputado 3 causas por robo elevadas a juicio: "No recuerdo bien, pero al menos uno de los robos que se le atribuyen fue en circunstancias de escalamiento, igual que el homicidio de Ferré", comentaron.

El homicidio tuvo lugar el 1º de agosto por la noche en el domicilio de la víctima.





Ferreirós y Milano el jueves en la Sala de Prensa Municipal. El Fiscal no tiene dudas que el imputado estuvo en el lugar del homicidio.