José Luis Espert y Carolina Píparo visitaron Campana

Los precandidatos a diputados nacionales visitaron la empresa de inflables Castilindo, ofrecieron una conferencia de prensa en el local de Avanza Campana y después encabezaron un acto en la plaza central. "En el 2019 estábamos poniendo una semillita y sabíamos que había chances de que creciera", manifestó José Luis Espert durante su ronda de prensa ofrecida ayer en Campana, ciudad en la que se entrevistó con comerciantes y donde encabezó un acto junto a la también precandidata a legisladora nacional Carolina Píparo. El economista, máxima referente de Avanza Libertad, recordó que comenzó su carrera política solo "ocho meses antes de las PASO" presidenciales. Ahora el espacio que lidera busca posicionarse como tercera fuerza a nivel nacional. En ese sentido, Espert valoró la consolidación del frente -"somos el espacio que más productores agropecuarios tiene adentro"- y atribuyó parte de su éxito al "hecho de haber sufrido lo peor de nuestra historia democrática que es el kirchnerismo". "Son tan inútiles, tan impresentables los miembros del kirchnerismo, que es relativamente fácil con propuestas concretas crecer desde ahí. Debemos darle crédito a lo execrable que es el kirchnerismo también", manifestó el precandidato. Según el economista "lo que Argentina debería hacer es la inversa de lo que viene haciendo hace medio siglo" y puso tres condiciones para que el país puede superar el atraso: considerar al mundo como "una oportunidad para comerciar" y no como "prestamista"; garantizar un Estado con "tamaño razonable" que "por lo tanto" cobre "impuestos razonables"; y leyes laborales que sean "equilibradas en cuanto a la relación entre trabajador y empresario" para que un despido no signifique "fundir una empresa". "El mundo que próspera hace cosas y nosotros hacemos lo inverso. Es liberalismo, si, pero hoy es básicamente sentido común lo que tenemos que aplicar", consideró Espert, que junto a Píparo visitó la fábrica de inflables Castilindo, entrevistándose con uno de los responsables. Por otro lado, sostuvo que el gobierno al que le toque gestionar la Argentina con intenciones de transformarla debe "ir contra la superestructura montada en el Estado, contra sindicalistas mafiosos y contra empresarios prebendarios", una advertencia que no dudó en formular ya que "no tiene sentido pretender ganar la elección sin decir la verdad". En tanto, la actual legisladora bonaerense Carolina Píparo señaló que son "la seguridad y la educación" los dos temas que más la preocupan. Para el primero aseguró que Avanza Libertad quiere "una Policía distinta" porque "en el Conurbano vemos cada vez más violencia". Y para el ámbito educativo bregó por una "reforma que merece ser discutida en el Congreso" y que implique "más horas de los chicos en el colegio, docentes más preparados, que el mérito vuelva a tener valor y que las asociaciones sindicales repiensen su rol". Más tarde, en el acto de la plaza Eduardo Costa, Espert agradeció el trabajo de Diego Sarna para instalar en la ciudad el proyecto de liberalismo. "Estamos contentísimos de poder tener a José Luis y Carolina en Campana y que los vecinos puedan charlar con ellos directamente y aclarar dudas y comentar ideas y proyectos que tienen", manifestó el primer precandidato a concejal de Avanza Campana. "Venimos trabajando desde fines del año pasado recorriendo los sectores de la ciudad y José Luis viene a brindar todo su apoyo. Lo recibimos con una gran esperanza de que nos dé un buen resultado en estas elecciones", aseguró. Espert comenzó a recorrer la provincia de Buenos Aires en enero y antes que arranque la campaña hizo escala en 50 ciudades bonaerenses. Ahora en campaña ya visitó La Plata, José C. Paz, Pilar, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Punta Alta, Tres Arroyos, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, La Matanza, Zárate y Campana, entre otros distritos. DENUNCIA Avanza Libertad denunció que diversas listas seccionales y municipales han "desaparecido" de los sistemas de la Junta Electoral boanerense. En ese sentido, tanto Espert como Píparo adelantaron acciones para revertir la situación. "Estamos muy preocupados porque han desaparecido listas completas de nuestros candidatos. Nos preocupa porque fue todo correctamente cargado, documentado y recibido. Y hoy resulta que esas listas no están. Queremos una respuesta", manifestó la precandidata. Por su parte, Espert tildó de "manga de delincuentes" a las autoridades electorales y exigió una "auditoría" al sistema informático de candidaturas. A esto podría deberse la ausencia de Avanza Libertad-UCEDÉ entre las listas oficializadas en Campana. Ayer Paulino Cuenca, quien estaba designado como primer precandidato a concejal, estuvo en el acto central y se mostró cerca del economista liberal.



EN CASTILINDO POR A24 Cada día somos más!!! Vamos #AvanzaLibertad pic.twitter.com/06QSntyGS3 — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) August 21, 2021