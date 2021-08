Visita a Porteño de General Rodríguez por la 4ta fecha de la Tercera División de la URBA.

Después de sus victorias frente a Los Molinos y Municipalidad de Vicente López, el plantel superior del Club Ciudad de Campana buscará esta tarde su tercer triunfo consecutivo en el campeonato de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Para ello, el Tricolor deberá superar un durísimo escollo: enfrenta como visitante a Porteño de General Rodríguez, equipo que se impuso en sus tres presentaciones, suma 14 puntos y está a solo uno del líder Varela Jr (tiene puntaje ideal).

En la fecha pasada, Porteño consiguió una ajustada victoria al superar 31-27 a Los Molinos como local. Por su parte, el CCC llega a este duelo luego de vencer 44-25 a Municipalidad de Vicente López como local el último sábado.

El conjunto dirigido por Sebastián García y Alejandro Calvi se ubica actualmente en el 6º puesto con 8 unidades, a seis de distancia del elenco de General Rodríguez y a siete del líder Varela Jr.

Esta cuarta fecha de la Tercera División de la URBA se completa con los siguientes encuentros: Los Molinos vs Beromama, Tiro Federal de Baradero vs Varela Jr, San Jose vs Banco Hipotecario, Náutico Arsenal Zárate vs Los Pinos y Ezeiza RC vs Municipalidad de Vicente López.