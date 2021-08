P U B L I C





El día de ayer una vecina preguntó por un grupo de WhatsApp del Barrio Los Pioneros si a alguien más le había llegado una factura de $15000 correspondiente a agosto y $16000 a julio de EDEN. No tan sorprendidos, porque no es la primera vez que nos pasa, constatamos las facturas que en junio eran de $2000 hoy, entre julio y agosto suman $19000. Preocupados, por no saber cómo pagarlas, llamamos al número comercial y recibimos ésta respuesta: "El servicio de electricidad aumentó y eso es lo que usted consume, apague el disyuntor y térmica por 15min y verifique si el medidor tiene una modificación". Cosa que nunca cambió: el medidor anda perfectamente. ¿Cómo saber si la persona que revisa las mediciones pone el número que quiere? En casa nos calentamos a garrafa, no usamos máquinas, sólo una heladera y lavarropas convencional y la bomba que prendemos y apagamos cuando el tanque se vuelca. Hace no mucho tiempo, nos llegaron dos facturas de $14000 las cuales pagamos porque podíamos, ambos contábamos con trabajo. Con la pandemia y la llegada de nuestra primera hija no nos permitió conservar ambos trabajos. Varios vecinos se encuentran en la misma situación. ¡Basta de abuso! Gabriela Tiseyra D.N.I. 38102249