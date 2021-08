Efemérides del día de la fecha, 21 de Agosto

P U B L I C





DÍA DEL FILATELISTA Establecido en el Primer Congreso Argentino de Filatelia en el año 1953, en esta jornada se rememora la circulación del primer sello postal del país en el 1856. El mismo fue creado en Corrientes por órdenes del gobernador, Juan Gregorio Pujol, tras su regreso de Europa. El inmigrante francés Matías Pipet diseñó la estampilla que tenía la efigie de la diosa Ceres (diosa de la agricultura) acompañada por las leyendas "Corrientes" en la parte superior y "Un Real M.C" (moneda de ese entonces), en la parte inferior. Cabe agregar que las primeras estampillas fueron impresas en papel de seda, con tinta negra, y contorno liso.



DÍA DE LA FUTBOLISTA ARGENTINA Instituido a través de la Ley Nº 27.596 en el año 2020, en este día se conmemora la histórica goleada 4 a 1 a Inglaterra, en el Estadio Azteca (México), en el Campeonato Mundial de Fútbol Femenil de 1971. A pesar de que no fue organizado por la FIFA, el "Mundial invisible" contó con la participación de México, Italia, Inglaterra, Francia, Dinamarca y, por supuesto, Argentina. En ese entonces, "Las Pioneras" arribaron a dicho país con muchas carencias debido a que no solo les faltaba el apoyo de la AFA sino que también no tenían Director Técnico, médico y masajista ni botines; por otra parte, las jugadoras tuvieron que cocerse sus propios números en las camisetas. En su debut, la "albiceleste" cayó 3 a 1 ante el local y, en el siguiente partido, "aplastó" 4 a 1 a Inglaterra en un encuentro protagonizado por la autora de los goles, la delantera Elba Selva: "Desde aquel 21 de agosto siempre dije que el gol que más me gustó de los cuatro que marqué fue el primero, porque Inglaterra era una potencia y yo estaba feliz de haberle anotado. Ni soñaba con que le iba a hacer tres más" dijo a "Télam". Luego, cayeron 5 a 0 ante Dinamarca y 4 a 0 frente a Italia finalizando en el cuarto puesto. El plantel estaba integrado por Elba Selva, Gloria "Betty" García, Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardozo, Blanca Bruccoli, Eva Lembessi, Virginia Andrada, María Fiorelli, María Ponce, Zulma Gómez, Ofelia Feito, Susana Lopreito, Marta Andrada, Virginia Cattaneo, Zunilda Troncoso y María Cáceres.



SE LANZA "DYNAMITE" Un día como hoy en el año 2020, "BTS" lanzaba el sencillo "Dynamite". Perteneciente al álbum "Be" (2020) y compuesto por David Stewart junto a Jessica Agombar, la canción fue un gran éxito a nivel mundial que le valió la nominación a los Premios Grammy en la categoría "Mejor Interpretación Pop a dúo/ grupo", premio que ganó el sencillo "Rain on me" Lady Gaga y Ariana Grande. "Gracias por apoyarnos, gracias a ustedes hemos pasado por esta experiencia increíble. Nos sentimos verdaderamente agradecidos y contentos. ¡Los amamos Army!" escribió Jimin en Twitter.