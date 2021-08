Murió Patricia Salazar, el gran amor de Luis Alberto Spinetta

Una triste noticia sacudió a la familia Spinetta en las últimas horas. Vera Spinetta, hija de Luis Alberto, anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su mamá, Patricia Salazar. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Salazar. Vera publicó un posteo en su Instagram despidiendo a su madre. "La Fortaleza de tu corazón y tu alma, de tu amor que derriba todo dolor", escribió. "Me tocó tenerte de madre, y más que nada en este mundo, agradezco todo este tiempo que tuvimos juntas, todo, todo juntas. Hasta el último suspiro, la última mirada", agregó. "Ojalá el mundo entero pudiera escuchar tu risa al menos una vez, y así se llenaría todo de aire mágico por siempre. Guerrera de la vida, del amor", escribió Vera, que también le agradeció por "guiarme, por cuidarme, abrazarme, apoyarme, enseñarme todo". "Nada se compara a nuestro amor. Te amo de la manera más trascendental y absoluta mamá. Hoy te amo ya, y ya es mañana", cerró el posteo de una de las hijas de Salazar y del famoso músico argentino. Seguir viviendo sin tu amor Patricia y Luis Alberto estuvieron casados por civil durante 19 años. Se casaron el 16 de septiembre de 1976, y se separaron en 1995. En el medio tuvieron cuatro hijos: Dante, Catarina, Valentino y Vera. Spinetta reconoció en una entrevista allá por el año 2002 que Patricia fue su principal inspiración para componer "Seguir viviendo sin tu amor", una de sus canciones más reconocidas. Además de ser la madre de sus hijos, Salazar fue la musa más inspiradora para el músico. "Mi vida con Betty fue una vida de encontrarla y perderla. Nosotros estuvimos mal muchas veces. Yo he venido a vivir muchas veces al estudio de grabación, hemos llegado a separarnos durante tres o cuatro meses", recordó Luis Alberto por aquel entonces. "Y estas canciones son las que representan la vuelta, el regreso después de esos quilombos. ‘Hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento’. Es una canción de amor para el ser que yo amaba en ese momento", agregó el músico.



Fuente: https://radiomitre.cienradios.com/