Hacia la incorporación de hábitos saludables

Llevar una vida sana, con buena alimentación y un estilo de vida saludable previene y reduce hasta en un 40% las posibilidades de padecer cualquier tipo de cáncer. Uno de los hábitos más importantes a tener en cuenta es el de la alimentación. Por eso, la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) inicia el programa "Nutrición para Todos", un taller gratuito con información teórica y actividad experiencial destinado a pacientes oncológicos, cuidadores, supervivientes de cáncer, y pacientes sanos o con otras patologías, con el objetivo de adquirir el hábito de comer de una manera más saludable y consciente para elegir una alimentación que favorezca nuestra calidad de vida. También se enseñarán recetas y cómo elaborarlas, junto a prácticas que favorecen nuestra regulación emocional para acercarnos al alimento. El programa está indicado para quienes desean bajar de peso, así como para aquellos que lo quieran realizar en forma preventiva o para cultivar el autocuidado. Está conformado por 4 módulos que se desarrollarán de forma semanal, con modalidad remota y una duración de 90 minutos cada uno. La participación en el taller es con inscripción previa para conformar grupos que acompañen el recorrido hacia el autocuidado. La licenciada Fernanda Montaña, especialista en psicooncología y coordinadora del área psicosocial de LALCEC, expresa al respecto que "en el taller de Nutrición para Todos abordaremos no sólo cuáles son los alimentos sugeridos, sino el ‘cómo’ aproximarnos a la comida, favoreciendo la práctica de la alimentación consciente, es decir, poder estar presentes en el momento de la alimentación, ofreciendo espacio a ese momento". Para la profesional es fundamental saber qué cuidar de nuestro cuerpo y qué aspecto atender. En ese sentido, aporta: "El cuidado de nuestra salud modula todos los otros aspectos, entonces orientamos al paciente en el cultivo del autocuidado, a fin de llegar tempranamente a considerar todos los aspectos a cuidar. Somos una multiplicidad de dimensiones que trabajan en conjunto". Por eso, destaca la importancia de "poder detenernos en distintos momentos del día y simplemente hacer 2 o 3 respiraciones conscientes y preguntarnos cómo estamos y qué necesitamos, a fin de registrarnos y conocer si hay algo por ofrecernos. Un algo que puede ser un descanso, alimentación, etcétera. Esa puede ser una buena práctica para cultivar nuestro autocuidado y adquirir hábitos saludables". Los datos que preocupan El programa nace de la necesidad de formar a las personas y hacerlas conscientes de sus hábitos. En cuanto a esta situación, nuestro país hoy presenta datos preocupantes: En Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso y 5 de cada 10 adultos son sedentarios. Mientras que el 30% de los niños y niñas en edad escolar tienen sobrepeso y el 6% son obesos. Con estas cifras, la sociedad argentina se ubica entre los índices más elevados de sobrepeso y obesidad en Sudamérica. Ya que entre 1980 y 2014 la tasa de obesidad aumentó al doble: en hombres adultos pasó del 12,5% al 26,7% y en mujeres adultas de 15,1% a 30%. Semanalmente estamos expuestos a más de 60 publicidades de alimentos no saludables. Lo que nos lleva a establecer malos hábitos que afectan de forma negativa a nuestra nutrición, entonces LALCEC propone una alternativa, informándonos sobre todo lo que conlleva una alimentación saludable. ¿Cómo incorporar hábitos saludables? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer". LALCEC recomienda algunos tips para tener en cuenta a la hora de empezar a pensar una alimentación saludable y hábitos de autocuidado. - Elegir el agua como la mejor opción para mantenerte hidratado. Se recomienda tomar al menos 8 vasos al día. Además, evitar el consumo de bebidas azucaradas. - Los niños copian acciones: si sus padres consumen gran variedad de alimentos, frutas y verduras diariamente, los chicos se inclinarán a incorporarlos. - Reducir el consumo de sal y de productos salados (caldos, panificados, snacks, fiambres, embutidos, productos de pastelería, enlatados) - Priorizar la selección de alimentos frescos, aumentar el consumo de frutas y verduras de estación, de colores variados incluyendo al menos una porción en cada comida. - Consumir de forma moderada alimentos procesados y ultraprocesados. - Eliminar el tabaco, ya que al hacerlo se gana sustancialmente la expectativa de vida. Cualquier edad es buena para dejar de fumar y se goza un beneficio mayor al hacerlo a una edad temprana. Para seguir ampliando el autoconocimiento y mejorar los hábitos alimenticios, LALCEC invita a unirse al programa "Nutrición para todos" y comenzar a mejorar nuestra salud cuanto antes. Para más información escribir a areapsicosocial@lalcec.org.ar o consultar su web www.lalcec.org.ar