Presentaron un amparo para prohibir la pesca de arrastre en la Costa Atlántica

(Por InfoGEI) - El concejal de Villa Gesell, Hernán Luna, presentó un recurso de amparo ante un Juez Contencioso Administrativo de Dolores para prohibir la pesca de arrastre dentro de las 4 millas náuticas en el frente marítimo de la Costa Atlántica. En declaraciones realizadas a Telpin TV Luna explicó que se trata de "una medida cautelar que se ingresó en el Juzgado de Dolores, pasó a Mar del Plata donde no quisieron tratar el asunto por lo tanto volvió a Dolores y esperamos tener novedades a principio de la semana que viene, que se tendría que expedir el Juez". Respecto de la presentación puntualizó que "la medida cautelar lo que busca es frenar la pesca de arrastre dentro de las cuatro millas náuticas a partir de una decisión que ha tomado la Subsecretaría de Pesca bonaerense de generar un dictamen que permite esto que lo que hace es vulnerar lo que establece la ley que prohíbe la pesca dentro de las cuatro primeras millas náuticas y, en caso de haber una excepción, se pide un estudio de impacto ambiental. Este estudio no existe y desde la Subsecretaría de Pesca enviaron un escrito donde ellos hacen una interpretación de la ley donde consideran que no estarían necesitando este estudio ambiental". El concejal hizo hincapié en que se trata de "una medida ambiental muy importante, sobre todo porque cuando hablamos con los especialistas, ese lecho marino que implica las cuatro millas náuticas es muy importante para toda la fauna marina con respecto a su reproducción. Esta excepción que va de abril a noviembre genera un daño. Hemos estado en contacto con abogados ambientalistas de Pinamar y el Partido de La Costa que también buscan impulsar y ampliar este recurso de amparo para que pueda salir de manera positiva".