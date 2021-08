» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 21/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Un pelotazo a la adversidad















En este día tan especial, Nancy Ríos manifestó “Mi mensaje es para todas las chicas de cualquier edad que juegan al fútbol háganlo, jueguen sin importar lo que digan”. En el marco del Día de la Futbolista Argentina, Marisa González y Nancy Ríos, referentes de Puerto Nuevo, rememoran sus comienzos en el fútbol y cuentan sus metas para lo que resta del año. En tiempos en los que el fútbol era jugado mayoritariamente por varones, Marisa González y Nancy Ríos se calzaron los botines y desafiaron a los prejuicios desde temprana edad. En el caso de la mediocampista, los motivos que la impulsaron a ser jugadora de fútbol se remontan a cuando tenía 9 años y acompañaba a su familia a los torneos municipales de barrio: "Mirando desde afuera me enamoré del fútbol pero también lo que más me impulsó a ser futbolista fue el tema de la igualdad, porque a esa edad no entendía por qué no había torneos para niñas". Por su parte, la defensora expresó que creció soñando con ser futbolista: "Desde chica quería jugar en un club, llegar a mi casa con ropa de mi club y que me vieran jugar". Así, ambas comenzaron a jugar al fútbol con niños y luego, en ciertas ocasiones, compitieron juntas en torneos barriales y en los bonaerenses integrando un equipo femenino. Con el correr de los años, las incipientes jugadoras estuvieron en la Peña de Boca, jugaron futsal y participaron de diversas competencias. No obstante, cuando Nancy comenzó el secundario se dedicó al handball en el Club Ciudad de Campana: "Cuando comencé la secundaria mis tiempos cambiaron, no había mucho donde jugar, y me dedique al handball". Por otro lado, en el año 2012, Marisa comenzó a jugar en Excursionistas, club al que arribó junto a otras chicas de Campana y Escobar, ante la falta de un club en la ciudad en el que se pudiera jugar fútbol femenino: "Esa experiencia fue muy linda. Fue lo mejor que me había pasado, debuté jugando un torneo de AFA contra equipos como Boca, River, San Lorenzo y demás. Había cumplido mi sueño". No obstante, esta experiencia no duró mucho debido a que se les dificultó seguir viajando a entrenar: "Entonces en el 2013 volvimos a probar suerte a los clubes de Campana y la zona, solo uno nos recibió y fue Puerto Nuevo". A partir de ese momento, las Auriazules comenzaron su historia compitiendo en la Primera A, categoría en la que permanecieron hasta el año 2016 cuando, por apenas un punto, descendieron a la Primera B. Desde ese entonces, Puerto Nuevo se enfoca a retornar a la máxima categoría. En marzo del año 2020, la pandemia paralizó por completo al fútbol femenino y provocó que el equipo tuviera que continuar sus entrenamientos vía Zoom: "Cuando comenzó la pandemia fue muy duro, ya que, veníamos entrenando cuatro o cinco veces por semana y de repente se paró todo" manifestó González. Recién en el mes de Octubre, las jugadoras se reencontraron en los entrenamientos siguiendo los protocolos: "Fueron sentimientos mezclados, estábamos felices de volver pero tristes por la situación de la pandemia. Nos volvimos a ver después de todo ese tiempo pero desde burbujas separadas. Nos cruzábamos y nos saludábamos de lejos con ganas de abrazarnos y bromear como de costumbre, sabiendo que al mes debíamos competir y cumplir a raja tabla el protocolo para no perjudicarnos" expresó Ríos. A pesar de las dificultades atravesadas esos meses, en el mes de abril, Puerto Nuevo venció 5 a 2 a Club Santa Bárbara y se consagró campeón de la Copa de Verano de la Liga Unificada de Escuelas de Fútbol Infantil (LUEFI): "Cuando ganamos esa Copa sentí mucha alegría porque ganar no era el objetivo principal, claro que si ganamos mejor, sino que el primer objetivo era lograr conocernos con las nuevas compañeras y poder jugar en equipo. Salir campeonas nos ayudó mucho más a la unión de grupo" afirmó la capitana. Pese a que Nancy no pudo jugar, por encontrarse en proceso de recuperación de una lesión, compartió la alegría del equipo: "Me sentí feliz por mis compañeras, por el objetivo logrado, demostraba que las cosas estaban bien encaminadas". Aunque ser futbolista tiene sus alegrías también presenta desafíos que deben enfrentar a diario las jugadoras. Consultadas al respecto, Ríos comentó que ser mujer futbolista implica batallar con diversas cuestiones: "Luchar contra el machismo y sus comparaciones. Cuando sos madre conlleva hacer un gran esfuerzo y, más allá que en lo amateur uno no vive de esto, los horarios de trabajo complican la constancia en la actividad". González concuerda con que el machismo es un desafío y aclara que hay cada vez menos pero sigue existiendo: "Otro desafío es que el fútbol femenino sigue siendo amateur o el salario no alcanza para vivir entonces tenemos que estudiar y trabajar paralelamente a los entrenamientos lo que hace muy difícil mantenerse en carrera". Aun así, las Auriazules logran superar a diario estos obstáculos. En el caso de Ríos, ella dijo que los supera trabajando y esforzándose "demostrando que uno puede, que merece el espacio que pide y acomodando como puede su vida acorde a poder hacer lo que uno tanto ama y lucha por ello". En cambio, González da un mensaje alentador asegurando que aunque parezcan difícil se pueden superar: "Siempre dije que si se quiere todo se puede, a mí me ayudaron mucho mi papá, mi mamá y luego mi hermana que también decidió ser futbolista". En lo que respecta a las metas de las jugadoras para este año ambas contestaron que una de ellas es retornar a la Primera A. Específicamente, González afirmó que otra meta es aportar al equipo, ya sea dentro o fuera de la cancha, y que la Escuela de Fútbol Femenino crezca más: "Lograr que esas niñas empiecen su camino como futbolistas y si las vemos debutar en Primera sería nuestra mayor alegría". Por su parte, Nancy dijo que, además del ascenso, su primer objetivo en un torneo es ella: "Estar físicamente bien para poder ser parte siempre del planteo y plantel del técnico". En este día tan especial para las Futbolistas, el mensaje que desea dejar Nancy Ríos es el siguiente: "Mi mensaje es para todas las chicas de cualquier edad que juegan al fútbol: háganlo, jueguen sin importar lo que digan. No hay nada más lindo que disfrutar del fútbol. Luchen que todo lo que se propongan no tendrá barreras sin vencer y sueñen que en el fútbol nada es imposibles si lo buscas". Finalmente, el mensaje de Marisa González es el siguiente: "¡Nunca se rindan si de verdad sienten ser futbolistas! Aunque el camino del fútbol femenino haya sido muy difícil, ahora se empiezan a ver los cambios y su crecimiento. Ya avanzamos mucho así que no aflojen porque se vienen cosas muy lindas para nosotras y las más grandes seguimos luchando para abrirle camino a las nuevas generaciones".

Este año, Puerto Nuevo se consagró campeón de la Copa de Verano de la Luefi “Salir campeonas nos ayudó mucho más a la unión de grupo" afirmó la capitana.