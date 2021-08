» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 21/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine arriba hoy a San Juan









La delegación partió ayer desde nuestra ciudad. Entre los convocados se destacan los regresos de Maximiliano Pollacchi y Alejandro Gagliardi. Hoy, en el inicio de la fecha, en la Zona B chocarán el líder Güemes con el escolta Barracas Central. El plantel de Villa Dálmine realizó ayer por la tarde su último entrenamiento en Campana antes de partir rumbo a la provincia de San Juan, donde mañana enfrentará a San Martín por la quinta fecha de la segunda rueda de la Zona B del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Luego de esa práctica, el entrenador Marcelo Franchini definió los convocados y, tras compartir una merienda, la delegación emprendió viaje hacia tierras cuyas. La logística incluye un arribo tempranero al hotel y un entrenamiento vespertino para ajustar los últimos detalles de la presentación de mañana. Aunque la lista de convocados no fue brindada ayer oficialmente, entre los citados se destacan los regresos del defensor Maximiliano Pollacchi y el delantero Alejandro Gagliardi. Pollacchi formará zaga central junto a Rodrigo Cáseres, por lo que Laureano Tello se mantendrá como lateral derecho. Mientras Gagliardi ocuparía un lugar entre los suplentes. Esta 22ª jornada del Campeonato 2021 de la Primera Nacional comenzará hoy con siete partidos. Dos de ellos corresponden a la Zona A: Estudiantes (BA) vs Gimnasia (M) y Tigre vs Temperley. En tanto, por la Zona B habrá cinco partidos, aunque sobresale el duelo entre líder y escolta: Güemes de Santiago del Estero visitará a Barracas Central desde las 12.10 (transmite TyC Sports). Además, hoy también jugarán: Tristán Suárez vs All Boys (siguiente rival de Villa Dálmine), Gimnasia (J) vs Ferro Carril Oeste, Brown (A) vs San Telmo y Guillermo Brown (PM) vs Defensores de Belgrano.

EN LA PRIMERA RUEDA, EL VIOLETA Y EL SANTO IGUALARON 1-1 EN CAMPANA.