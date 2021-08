EMPATE ROJO El líder del Campeonato 2021 de la LPF, Independiente de Avellaneda, igualó anoche 0-0 como local frente a Defensa y Justicia. Así, el Rojo llegó a 15 puntos y tiene dos de ventaja sobre Colón (perdió 3-0 con Aldosivi), Estudiantes (empató 1-1 con Banfield), Aldosivi y Lanús, que hoy enfrenta a Vélez Sarsfield desde las 15.45 con la chance de quedar como único líder. En el otro encuentro disputado ayer, Sarmiento (J) goleó 3-0 a Atlético Tucumán.



DEBUTA BATTAGLIA Entre los partidos de este sábado, además de Vélez vs Lanús, se destaca la presentación de Sebastián Battaglia como nuevo DT de Boca Juniors, que recibirá a Patronato desde las 20.15. Hoy también jugarán: Central Córdoba vs Platense (13.30), Godoy Cruz vs Huracán (13.30) y Arsenal vs Racing Club (18.00). CON GOL DE FIDEO Sin Lionel Messi, pero con Mauro Icardi (salió lesionado) y el ingreso de Ángel Di María (autor del 4-2 final), Paris Saint Germain venció ayer 4-2 como visitante a Brest por la tercera fecha y sostuvo su arranque perfecto en la Ligue 1 de Francia. ACCIÓN EUROPEA Hoy, por la Premier League, se miden: Liverpool vs Burnley, Leeds United vs Everton y Manchester City vs Norwich City, entre otros partidos. En España se destaca la visita de Barcelona a Athletic Bilbao. Y en el arranque de la Serie A de Italia, Inter será local ante Genoa. PRIMERA B METRO Con seis partidos, hoy comienza la 6ª fecha del Torneo Clausura: el líder Flandria visita a Deportivo Merlo. También juegan: UAI Urquiza vs Sacachispas, Defensores Unidos vs Colegiales, Deportivo Armenio vs Argentino (Q), Talleres (RE) vs Acassuso y San Miguel vs Cañuelas. PRIMERA A FEMENINA En el arranque de la segunda fecha, River goleó 5-2 a Huracán; Deportivo Español venció 2-1 a El Porvenir; y Lanús superó 1-0 a SAT. Hoy juegan: Excursionistas vs Independiente y Comunicaciones vs Villa San Carlos.