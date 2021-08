Breves: Deportivas

P U B L I C





PUMAS, POR LA REVANCHA Este sábado, desde las 12.05 horas, el Seleccionado Argentino de Rugby enfrentará a Sudáfrica por la segunda fecha del Rugby Championship 2021. El encuentro volverá a jugarse en el estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth, donde el pasado sábado, los Springbooks superaron a los Pumas por 32-12. Para este compromiso, los locales realizan once cambios en su formación titular, mientras el head coach argentino, Mario Ledesma, no contará con Facundo Isa y Matías Moroni (ambos lesionados), decidió modificar la pareja de medios y le dará la chance de debutar a Ignacio Mendy (bronce en Rugby Seven en los Juegos Olímpicos de Tokio). Así, los Pumas presentarán seis modificaciones y formarán hoy con Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Guido Petti, Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti; Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Santiago Chocobares, Ignacio Mendy; y Juan Cruz Mallía.



NADAL, HASTA 2022 El español Rafael Nadal anunció ayer que no volverá al circuito tenístico hasta el año próximo, debido a una lesión en el pie que lo viene afectando desde hace un año. De esta manera, ni Nadal ni Roger Federer (debe intervenirse otra vez de la rodilla) estarán presentes en el US Open, donde Novak Djokovic tendrá la oportunidad de despegarse de ellos como el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia (suman 20 cada uno). Mientras tanto, después de haberse consagrado en el Masters 1000 de Toronto, el ruso Daniil Medvedev avanzó ayer a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati al vencer ayer 6-1 y 6-1 al español Pablo Carreño Busta. Su rival por el pase a la final será su compatriota Andrey Rublev. CERÚNDOLO EN SEMIS El argentino Juan Manuel Cerúndolo (19 años) continúa con su sólido andar en el circuito Challenger: ayer venció a su compatriota Camilo Ugo Carabelli por los Cuartos del Final del certamen que se desarrolla en Luedenscheid y hoy buscará el pase a su segunda final consecutiva en Alemania (la semana pasada perdió la definición en Meerbusch). En semifianles enfrentará al ganador del duelo que el español Javier Barranco Cosano y el germano Daniel Altmaeir completarán hoy (están sets iguales). GARINO, A FRANCIA El alero Patricio Garino (28 años) continuará su actividad profesional en el básquet francés tras convertirse en nuevo jugador del Nanterre. Allí, el marplatense de 2,01 metros buscará relanzar su carrera después de las lesiones que tanto lo complicaron en Baskonia de España, Zalgiris Kaunas de Lituania y, recientemente, en la Selección Argentina, durante los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. GRAN ACTUACIÓN En el Mundial de Atletismo Sub 20, la santafesina Luciana Gómez Iriondo (17 años) tuvo una destacada actuación en Salto con Garrocha: registró una marca de 3,95 metros y culminó en el sexto puesto. La ganadora de la prueba fue la sudafricana Miré Reinstorf (4,15). La atleta argentina llegó a este certamen luego de haber conquistado la medalla de oro en el Sudamericano Sub 20 de Lima, donde había alcanzado los 3,90 metros. En tanto, el rafaelino Tomás Mondino (16 años) y el bonaerense Bautista Diamante (18), campeón y subcampeón respectivamente en los 100 y los 200 metros en el Sudamericano de Lima, finalizaron 16º y 20º en la prueba de 100 metros llanos. A su vez, el entrerriano Sebastián Tommasi (18) concluyó 16º en lanzamiento de martillo, con 65,73 metros