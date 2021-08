Comenzó la 2da etapa de la obra que dará servicio de cloacas a cientos de familias

Se trata de la construcción del colector cloacal, una obra clave que garantizará el buen funcionamiento de la red actual y, a futuro, extender el servicio hacia los barrios Lubo, La Esperanza y La Argentina. El intendente Abella acompañó el comienzo de los trabajos. El Municipio, junto al Gobierno nacional y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), comenzó con la segunda etapa de la construcción del colector cloacal que mejorará el sistema del barrio Lubo y, a futuro, posibilitará a los vecinos de La Esperanza y La Argentina tener la red domiciliaria conectada a este colector. "Es una alegría poder comenzar esta etapa de la obra porque es la más importante ya que una vez que esté terminada automáticamente van a dejar de funcionar las dos plantas de bombeo que tantos problemas de desborde generan. Así, los desechos cloacales de la red existente se van a expulsar directamente hacia la planta depuradora de la ruta 6, solucionando un problema histórico", remarcó el intendente Sebastián Abella al recorrer la zona donde se almacenan los tubos que formarán parte de dicha red junto a la directora General de Ingeniería Urbana, Luciana Lombardi. Además, el jefe comunal resaltó que esta obra también permitirá, en una tercera etapa, extender la red cloacal a los vecinos de los barrios La Argentina, La Esperanza y Lubo que aún no cuentan con este vital servicio. Se trata de una obra de 800 metros lineales que se extenderá desde la Avenida 6 de Julio pasando por las calles Saavedra y Modarelli hasta Córdoba e incluye la colocación de cañerías a cinco y dos metros de profundidad para garantizar el buen funcionamiento de la red. "Sin duda, las personas que viven con todos los servicios, viven mejor. Por eso, buscamos que todos los barrios que se desarrollen en la ciudad lo hagan con todos los servicios para que después el Estado no tenga que ir 30 o 40 años más tarde a brindar una solución. Con esto estamos resolviendo uno de esos problemas que al momento de planificar la ciudad no se dio", concluyó.

Abella destacó que se trata de una obra clave que beneficiará a cientos de familias.





Esta semana comenzaron los primeros trabajos.





El intendente Abella acompañó el comienzo de los trabajos.