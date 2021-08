Elisa Abella encabezó un importante encuentro con mujeres emprendedoras

La candidata a primer concejal por Juntos reunió a una gran cantidad de vecinas que se encuentran llevando adelante distintos proyectos y les propuso seguir trabajando en red para potenciarlos y armar además una gran comunidad.

Junto a más de 70 vecinas, la funcionaria participó del primer encuentro que busca diagramar y armar una gran comunidad de emprendedoras a fin de promover de forma conjunta distintas propuestas que contribuyan a su desarrollo y crecimiento.

Allí, Elisa propuso impulsar y fortalecer la presencia de las mujeres en el ecosistema emprendedor. "Se sabe que, en todos los países, donde se están llevando a cabo iniciativas lideradas por mujeres el desempeño es mejor debido a la diversidad de pensamiento y la visión que tenemos y nosotros queremos ir en esa línea".

Durante el encuentro disertó la secretaria para la Igualdad de Género de la Ciudad de Buenos Aires, Marisa Bircher, quien abordó la autonomía económica, brindándoles así muchas herramientas concretas para ayudarlas a potenciar sus planes de negocios.

También, la directora General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Barone, expuso sobre el valor del papel de la mujer en el desarrollo de una ciudad.

"Tenemos que profesionalizar cada vez más nuestras iniciativas, seguir sumando más herramientas para poder desarrollarnos, profesionalizarnos, capacitarnos y actualizarnos constantemente", sostuvo Elisa, quien calificó como "muy productivo" al evento.

Además, hizo hincapié en que el objetivo de esta propuesta es "ser el riel para armar una Comunidad de Emprendedoras de Campana que nos permita llevar ordenanzas al Concejo Deliberante, a través de inquietudes y necesidades que surjan de las mesas de trabajo que se vayan generando".

"Me siento una emprendedora, me siento parte de ellas ya que el emprendedurismo es una fuente de trabajo genuina que tenemos que fortalecer, más en el momento donde la situación económica y laboral no es la mejor en nuestro país", aseveró Elisa.

Por último, la candidata adelantó que este fue el primero de varios encuentros que se van a desarrollar en los próximos meses "para seguir construyendo juntas este camino en pos potenciarlas aún más".



