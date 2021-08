Desde las 16.00 enfrenta a San Martín. Retorna Maxi Pollacchi por el expulsado Zaid Romero. Más allá de su retrasado lugar en la tabla de posiciones, Villa Dálmine atraviesa un momento positivo en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional: desde que comenzó la segunda rueda acumula dos victorias y dos empates. Y hoy podría confirmar este buen presente en San Juan, donde buscará su primer triunfo como visitante de la actual temporada. En un partido correspondiente a la 22ª fecha, el Violeta enfrentará a San Martín desde las 16.00 horas, con arbitraje de Julio Barraza, tratando de dejar atrás su racha de cinco empates y cinco derrotas jugando fuera de Campana. Los dirigidos por Marcelo Franchini arribaron ayer por la mañana a San Juan, donde realizaron una última práctica antes del duelo de esta tarde. Allí, el entrenador terminó de confirmar la alineación titular que dispondrá hoy frente al Verdinegro y que presentará un cambio respecto al partido frente a Brown (A): Maximiliano Pollacchi se recuperó de su contusión muscular e ingresará por el suspendido Zaid Romero. Así, Villa Dálmine saldrá hoy a la cancha con Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. La nómina de convocados presenta otros tres regresos: Facundo Lando, Leandro Larrea y Alejandro Gagliardi estarán entre los suplentes junto a Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Gino Olguin, Franco Costantino y Gastón Martire. En la misma sintonía que el Violeta, el conjunto sanjuanino también busca rehacer su imagen en la segunda rueda. Aunque con mayores obligaciones por su pasado reciente en Primera División y la jerarquía de su plantel. Y, de a poco, parece estar engranando: en estas últimas cuatro fechas cosechó dos victorias (el pasado fin de semana venció a All Boys en Floresta), un empate y una derrota. Y llega a este cotejo con el objetivo de saldar una larga deuda pendiente: la última vez que se impuso como local en el estadio Hilario Sánchez fue el pasado 18 de abril (5-0 a San Telmo). Para ello, el entrenador Luis Villalba no podrá contar con Ivo Costantino (expulsado) ni tampoco con Matías Giménez (por protocolo Covid). Por ello, el centrodelantero titular será Ezequiel Rescaldani. Luego, el resto de la formación sería la misma de la fecha pasada ante All Boys. Entonces, los once del Santo serían: Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Gonzalo Prósperi, Facundo Onraita, Jonás Aguirre; Pablo Ruiz, Martín Rivero, Maximiliano González, Mauricio Vera; Gonzalo Berterame y Ezequiel Rescaldani.

POLLACCHI VOLVERÁ A JUGAR COMO MARCADOR CENTRAL.

NUNCA LE GANÓ A SAN MARTÍN (SJ) Por Gustavo Belsué Villa Dálmine disputó cuatro encuentros frente a San Martín (SJ), al que nunca pudo vencer: empataron las tres veces que se enfrentaron por la Primera Nacional, mientras que, cuando se midieron por Copa Argentina, se impuso el elenco cuyano. La primera vez que estuvieron frente a frente fue el viernes 29 de noviembre de 1991, por la 18ª fecha del Nacional B 1991/92: igualaron 2-2 en San Juan con goles de Daniel Ronco y Oscar Pereyra para el Verdinegro y de Antonio Labonia y Rubén Rojas para el Violeta. En la segunda rueda de esa misma temporada empataron 1-1 en Campana (goles de Carlos "Jetín" Pereyra y Marcelo Peruzzi). Mientras que la última parda por la Primera Nacional fue en la primera rueda del actual campeonato, cuando terminaron 1-1 en Mitre y Puccini (goles de Marcos Sánchez para el Violeta y de Pablo Ruiz para el conjunto cuyano). Por Copa Argentina jugaron el 20 de marzo de 2019, en cancha de Gimnasia de La Plata, donde San Martín (que por entonces estaba en Primera División) se impuso 1-0 con tanto de Humberto Osorio en el segundo tiempo. LA ZONA B TIENE NUEVO LÍDER Barracas Central le arrebató la cima a Güemes al vencerlo 1-0 como local. Esta 22ª fecha de la Primera Nacional se abrió con el partido que provocó un cambio de mando en la Zona B: Barracas Central le ganó 1-0 como local a Güemes (SdE), le arrebató el liderazgo y le sacó dos puntos de ventaja. Los demás resultados de esta Zona B de ayer fueron: Tristán Suárez 0-2 All Boys, Gimnasia (J) 0-0 Ferro Carril Oeste, Brown (A) 2-2 San Telmo y Guillermo Brown (PM) 1-1 Defensores de Belgrano. Hoy, además de San Martín (SJ) vs Villa Dálmine, también juegan: Independiente Rivadavia vs Almagro y Atlético de Rafaela vs Santamarina. Y mañana lo harán: Instituto vs Deportivo Morón. En tanto, en la Zona A, Tigre dejó escapar dos puntos en el tiempo adicionado: igualó 1-1 con Temperley y así desaprovechó la oportunidad de alcanzar a Almirante Brown en la cima. Así, el elenco de Isidro Casanova tendrá mañana la oportunidad de despegarse todavía más cuando juegue el clásico frente a Nueva Chicago en Mataderos. Ayer, además, Estudiantes (BA) y Gimnasia (M) igualaro 0-0. Hoy juegan: Chacarita vs San Martín (T), Mitre (SdE) vs Deportivo Riestra, Quilmes vs Deportivo Maipú y Alvarado vs Estudiantes (RC). Y el martes: Atlanta vs Belgrano.