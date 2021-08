Juegan desde las 15.30 horas en Pontevedra.

Después de más de siete meses de espera, el fútbol femenino de Puerto Nuevo volverá hoy a la competencia oficial en el Torneo que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): por la primera fecha de la Zona A de la Primera B, las Auriazules enfrentarán como visitantes a Deportivo Morón desde las 15.30 horas (el encuentro se podrá seguir a través de la página de Facebook de transmisiones del club).

Será el comienzo de un campeonato del que participarán 22 equipos y que se dividirá en dos zonas. Los cuatro mejores conjuntos de cada una avanzarán a los Cuartos de Final. Mientras que los dos que lleguen a la final conseguirán su pasaje a la Primera A.

Para este primer compromiso, el DT Néstor Daniel Gómez presentaría la siguiente formación titular: Jacqueline Schmidt; Marina González, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Josselyn Suárez, Gisela Salvo, Marisa González, Sabrina Ogrine; Emilse Correa y Zoe Torres.

La nómina de jugadoras convocadas para este encuentro se completa con Michelle Ribarola, Patricia Arévalo, Salomé Ramón, Maia Valles, María Ramón, Tamara Morelli, Julieta Luna y Nancy Ríos.

Por la Zona A, además de Deportivo Morón vs Puerto Nuevo, también jugarán: San Miguel vs Estudiantes (BA), Almirante Brown vs Argentino de Quilmes, Ferro Carril Oeste vs Atlas y Camioneros vs Liniers. Y quedará libre Sarmiento.

En tanto, la primera fecha de la Zona B tiene los siguientes partidos: Deportivo Armenio vs Luján, Defensa y Justicia vs Lima FC, Argentinos Juniors vs Atlanta, All Boys vs Argentino de Rosario y Vélez Sarsfield vs Banfield. Libre queda Deportivo Merlo.

PRIMERA C

Este fin de semana también comenzará el campeonato de la Primera C. En la primera fecha, por la Zona A jugarán: Defensores de Cambaceres vs Claypole, Berazategui vs Laferrere, Talleres (RE) vs Fénix, Cañuelas vs Quilmes y Tigre vs Chacarita (queda libre Newells). En tanto, por la Zona B lo harán: Villas Unidas vs Sportivo Italiano, Nueva Chicago vs Los Andes, Ituzaingo vs Trocha, Canning vs Lamadrid y Argentino de Merlo vs San Martín de Burzaco (queda libre Belgrano de Córdoba).