Caso Valentina Urbano: el viernes 27 inicia el juicio oral

Es la joven de 16 años que falleció en el Hospital San José la mañana del 3 de julio de 2018, luego de haber consumido alcohol y drogas suministradas por 3 adultos quienes están detenidos desde entonces. Fuentes judiciales confirmaron a La Auténtica Defensa que los debates del juicio oral por asociado a la muerte de Valentina Urbano comenzarán el próximo viernes 27 en los tribunales de Del Pino y avenida Varela. El inicio, fijado para el viernes pasado, se postergó una semana a la espera del nombramiento del juez Federico Martinengo (primera designación en el distrito en los últimos 4 años) quien integrará el tribunal colegiado junto a los doctores Javier Romaniuk y Guillermo Guehenneuf; al tiempo que el Fiscal de Juicio será Alejandro Irigoyen. Los acusados son Héctor Gabriel Maldonado (46) y Sergio Rodrigo López (30), quienes llevaron a Valentina hasta el Hospital San José y fueron aprehendidos esa misma mañana del 3 de julio de 2018. El tercer implicado, Darío González (27), se presentó de manera voluntaria días después en las oficias de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 2 de Sarmiento y 9 de Julio. También quedó aprehendido luego de declarar ante el Fiscal Matías Ferreirós. "(En el transcurso de la emergencia) uno de los profesionales puede dialogar con uno de los adultos mayores que traen a la paciente, quien manifiesta que habían estado con la menor, consumiendo cerveza, que se descompuso y que ellos buscaron cómo traerla. No dijeron ninguna otra información", precisó entonces Marcelo Medina, Director del Hospital San José, en ronda de prensa brindada a medios locales y nacionales. También señaló que en la revisión llevada a cabo en el Hospital no se detectaron signos de violencia. Luego de la autopsia, se descartaron en la causa indicios de violación o abuso. A raíz del testimonio de los dos aprehendidos en el Hospital, junto con el de otra menor que había compartido esa noche con ellos y Valentina, Ferreirós avanzó en los allanamientos de dos domicilios donde se secuestró alcohol y cocaína. Cerrada la investigación, en abril del 2019 el Fiscal solicitó la elevación a juicio. Héctor Gabriel Maldonado, Sergio Rodrigo "Muque" López y Darío "Chapu" González, fueron acusados de suministrar estupefacientes a dos menores; y a Maldonado también se le imputó abandono de persona y de facilitar el lugar para consumir. Para el magistrado de la UFI 2 estaría probado que alrededor de las 7 de la mañana de aquel martes 3 de julio, Maldonado comenzó a enviar mensajes a sus amigos López y González, quienes estaban en el barrio Albizola, para solicitarles ayuda porque Valentina se había descompuesto. "Eso nos dio la pauta de que se perdieron minutos valiosos cuando estaba en peligro la vida de Valentina, por no querer dar intervención a la asistencia pública o llamar al 911 para recibir asistencia urgente. En mi opinión, se trata de un claro Abandono de Persona seguido de muerte, lo que fue también determinado por un Médico Legista del Poder Judicial", señaló Ferreirós a La Auténtica Defensa. De los tres, el más complicado es Maldonado: "Estuvo en el lugar equivocado y con las personas que no debía, pero no es el culpable... ni siquiera conocía a Valentina. No podía saber que era una menor, no le va a andar pidiendo el documento", señaló entonces a La Auténtica Defensa una de sus hermanas y agregó: "Además, no hubo abandono de persona, porque mi hermano nunca se fue del hospital. Ante la descompensación de Valentina, mi hermano no sólo la llevó al hospital, incluso se quedó para interiorizarse de su evolución".

