Mónica Palacios, la reconocida enfermera de las "salitas", acompaña a Elisa Abella en la lista

Además de la enfermería tiene otra pasión: las plantas. La querida enfermera del centro de salud de San Cayetano y candidata de Juntos hizo un trabajo "impecable" durante toda la pandemia. Desde que inició la pandemia en 2020, en Campana todo el equipo de la Secretaría de Salud del Municipio se puso a trabajar "a pleno" estando al frente de la lucha contra el Covid-19, con el único objetivo de resguardar la vida de todos los vecinos. La enfermera del Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Cayetano, Mónica Palacios, no fue la excepción a esto. Ella siguió abriendo todos los días las puertas de la "salita" -como la conocen en el barrio- para atender a las personas que se acercaban al lugar ya sea con o sin síntomas vinculados a la enfermedad de Coronavirus. Allí, se aplicó un gran protocolo y se tomaron todas las medidas de bioseguridad, para que, en caso que un vecino asistía con síntomas, se lo derivaba rápidamente al Hospital Municipal San José para que sea hisopado o atendido por los profesionales de la salud. Mientras se esperaba la ambulancia para su traslado, el equipo del CAPS le hacía al paciente las nebulizaciones correspondientes y se le aplicaba suero, en caso de ser necesario. Mónica, quien también es parte de la lista de candidatos a concejales por Juntos, asegura que "no fue fácil" atravesar la pandemia más dura, pero que ella y todo el equipo del centro de salud "se pusieron al hombro" la situación y siguieron trabajando con el mismo compromiso y la misma responsabilidad de siempre para que cada vecino reciba la atención médica que requería. Cada vecino de San Cayetano la conoce y la considera parte de su familia. Ante cualquier necesidad que tienen, de cualquier índole, siempre acuden a ella, porque siempre está dispuesta a escuchar y contener para poder darle una rápida respuesta a sus necesidades porque ella considera que "si una persona se acerca a mí para pedirme ayuda, es porque confían en mí y saben que voy a hacer todo lo posible para encontrar una solución". Ella hace 37 años que es enfermera y hace más de 16 años que trabaja en el CIC del barrio. Junto a la comunidad pasaron situaciones muy adversas, desde el nacimiento de seis bebés, la inundación del 2015 que afectó a todas las familias, hasta los fallecimientos de personas muy queridas "Moni", como le dicen en el barrio, asegura que "nunca los abandoné, siempre estuve con los vecinos de San Cayetano, sin importar el día ni la hora, ellos son parte de mi familia". Además, se considera una "apasionada de su profesión" y eso se refleja tanto en su vocación como en el gran cariño que recibe a diario por parte de "su gente". Considera que todo el equipo de trabajadores que se formó en el centro de salud, desde médicos hasta personal de maestranza, es un "gran orgullo" y asegura que "si no fuera por ellos, y todo el trabajo conjunto que realizamos a diario sería imposible que funcione bien". En este sentido, Palacios, que está casada hace 36 años y es mamá de Eduardo e Iris de 35 y 34 años respectivamente, también es abuela de cinco "hermosos nietos", con quienes comparte grandes momentos fuera de las 9 horas diarias que le dedica a su trabajo. Además, de la enfermería tiene otra pasión: las plantas. Tal es así, que la motorizaron a crear una huerta en el CIC para los vecinos, además de enseñarles a las personas a sembrar semillas en sus hogares para que tengan la suya así pueden cosechar frutas y principalmente verduras. Por otra parte, se mostró muy esperanzada de poder ocupar una banca en el Concejo Deliberante luego de las elecciones legislativas y manifestó que, junto a sus compañeros de lista, impulsarán numerosos proyectos en materia de salud pública para seguir fortaleciendo al sector y poder brindarles a los campanenses mejores servicios y calidad de atención. En virtud de ello, la candidata a concejal por Juntos pidió que el próximo domingo 12 de septiembre, los vecinos la apoyen a ella, a toda la lista que encabeza Elisa Abella y a la gestión del intendente Sebastián Abella en las urnas a través de sus votos.

