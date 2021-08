La potencia del Suzuki Castrol Radikal Team se dejó ver en la estación de servicio Diálogos

En una iniciativa conjunta de la marca líder en lubricantes y Axion energy, los vecinos pudieron contemplar las motocross más codiciadas y hablar con sus pilotos. ¿Qué tienen en común una motocross y un robot de la Nasa surcando el suelo marciano? Ambos están lubricados con la ingeniería líquida que proporciona Castrol, que protege tanto el motor como los demás componentes de fricción presentes en cualquier vehículo. Ese y más datos fueron compartidos por los pilotos y especialistas técnicos que integran el Suzuki Castrol Radikal Team, durante la exhibición montada en la estación de servicio Diálogos de Axion energy. Se trata de una alianza mucho más que publicitaria: en la refinería Campana se fabrica más del 90 por ciento de los lubricantes Castrol vendidos en Argentina, una marca británica fundada a fines del siglo XIX. El lubricante Castrol es un componente clave para la performances de las motocross Suzuki exhibidas el viernes y que este fin de semana están corriendo en la tercera fecha del Campeonato Provincial de Motocross en el circuito Al Límite de Zárate. "Habrá pilotos de diversas provincias y muy bien nivel. Va a estar bueno para el público, que podrá apreciar una carrera divertida y entretenida", comentó a La Auténtica Defensa el mendocino Luciano Righi, piloto de la categoría MX-1 a bordo de una Suzuki MRZ 450. Righi comentó que es un rodado preparado para la competición con "suspensiones de acuerdo al peso del piloto, calibración de neumáticos, puesta a punto del motor y del sistema de torque, aceleración, freno y relación de transmisión". Estas características le permiten desempeñarse en circuitos de alta exigencia como los que propone el motocross, donde la velocidad de un rodado de 450cc y motor 4 tiempos puede alcanzar los 140 km/h. "Vos imaginate que estas motos están trabajando a plena potencia, en los ámbitos más desafiantes porque corren lugares donde hay mucha temperatura, donde hay arena, donde a veces hay agua, donde a veces abunda el sílice", señaló Mario López, experto técnico de Castrol. "Por eso debemos proteger no solo el motor, sino toda la unidad". López comentó que un componente que requiere lubricación especial es la cadena porque "si se corta puede significar un accidente de gravedad tanto para el piloto de competición como para el conductor callejero". Para resolver este riesgo, Castrol diseño el Chain Spray, un aceite en aerosol que "genera un diferencial respecto a cualquier otro lubricante que se use en competición". Otro punto de lubricación importante son las horquillas y los barrales, añadió el experto, para lo que existe Fork Oil, un producto específico sintético usado en competición y también en las motos de calles. "No en vano la reputación de la marca Castrol. No importa la cilindrada o tiempos del motos, tenemos una respuesta de Castrol para todos las marcas y modelos", destacó López. En la web selectorcastrol.com.ar los usuarios pueden ingresar el tipo de vehículo, marca y modelo y acceder al tipo preciso de lubricante que necesitan. Esta "ingeniería líquida" en lubricantes se combina en los circuitos de motocross con el rendimiento que proporciona el combustible Quantium de Axion energy, lo que está permitiendo al Suzuki Castrol Radikal Team cosechar triunfos y performance excelentes. "Todos los productos de Castrol y Axion energy que usamos a nivel competitivo son los mismos que se pueden adquirir en los surtidores y estaciones de servicio como esta", destacó López.