"Vamos con Vos" presentó sus ejes y propuestas de trabajo para Campana

"Desarrollamos diez puntos básicos de acuerdos y propuestas que estamos trabajando con el aporte de quienes integran nuestro equipo y es a lo que nos comprometemos", señalaron Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari. "Es necesario ser claros y comunicarles a los vecinos las propuestas y las intenciones que tenemos al pedirles que nos apoyen para ser su voz en el Concejo Deliberante, manifestaron Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari y agregaron: "Por eso, en cada recorrida, en cada reunión, en el encuentro cotidiano y a través de los distintos canales de comunicación queremos trasmitir nuestro compromiso de trabajo. Desarrollamos diez puntos básicos de acuerdos y propuestas que estamos trabajando con el aporte de quienes integran nuestro equipo y es a lo que nos comprometemos". De esta manera, los referentes locales de "Vamos con vos" que lidera Florencio Randazzo, presentaron 10 "ejes y propuestas de trabajo", que detallamos a continuación: 1. CON VOS, PARA SER MEJORES Venimos a sumar, no a dividir. Creemos en hacer puentes. No formamos parte de ninguna grieta, el único requisito es la honestidad. Nuestro compromiso es trabajar desde el sentido común, el diálogo y los consensos. 2. VALORES Creemos y defendemos los valores que nos definen como campanenses y en las normas que nos permiten una convivencia ordenada. Creemos en la política y la cercanía con el vecino como herramientas de transformación. 3. ROL DEL MUNICIPIO Creemos en un Municipio moderno y transparente que permita invertir eficientemente allí donde los vecinos lo necesitan, tanto para atender el presente, como para el futuro. 4. ECONOMÍA Y EMPLEO Impulsaremos una reforma fiscal y de Promoción, que sea facilitadora de la iniciativa privada, tanto para la recuperación, como para su desarrollo. El eje serán emprendedores, empresas pequeñas y medianas del sector comercial y productivo. No perderemos de vista la inclusión, que implica que los efectos positivos del crecimiento de la iniciativa privada beneficien a la mano de obra local. 5. EDUCACIÓN Consideramos que tanto docentes y familias deben recibir el compromiso del Estado obteniendo los más altos estándares de calidad. Los maestros deben estar bien pagos y la enseñanza debe brindarse en espacios dignos para docentes y alumnos. Debemos preparar a nuestros jóvenes para que puedan encontrar empleo en el contexto actual, y obtener la habilidad del uso sustentable de los recursos. Asegurar la asistencia de una alimentación saludable que es primordial ya que se relaciona directamente con el proceso cognitivo. 6. SALUD El hospital de Campana y las salas de atención primaria son el eje central de la salud pública en nuestra ciudad. Trabajamos en un Programa de regionalización para fortalecer la Atención primaria. También es necesario, tener personal bien remunerado e infraestructura acorde. Creemos fundamentales las tareas de prevención morigerando los determinantes de la salud, ya que entendemos la salud como un completo bienestar físico, mental y social. 7. SEGURIDAD Para vivir en plenitud, cada vecino de nuestra ciudad debe sentirse seguro fuera y dentro de sus hogares. Para eso, además de inclusión, debemos tener fuerzas de seguridad modernas, equipadas con tecnología, bien entrenadas, bien pagadas y consustanciadas con la ley y el respeto a los derechos humanos. Retomaremos también la denominada Ordenanza de Nocturnidad 8. AMBIENTE Para nosotros el cuidado de la "casa común" es un compromiso que se debe plasmar en medidas frente al contexto de la creciente e insostenible degradación del medio ambiente. Los partidos políticos de nuestra ciudad no pueden continuar haciendo la vista a un lado. Nosotros somos libres de proponer, impulsar y controlar el medioambiente de nuestra ciudad. 9. PROTECCIÓN DE LOS MÁS DÉBILES Nos comprometemos especial y prioritariamente a proteger los derechos de niños, niñas y jóvenes, así como con nuestros adultos mayores. Impulsar la creación de Centro de contención para situaciones de Violencia y de calle 10. RESPETO E INCLUSIÓN Promover políticas públicas de igualdad de género y asistencia en casos de riesgo. El tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.

