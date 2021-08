Principios y Valores presentó su lista, y anunció que su campaña será mayoritariamente virtual

P U B L I C





El espacio peronista, referenciado en Guillermo Moreno, surge de la confluencia entre la Agrupación Política Campana y La Brigadier General, y tendrá a Joaquín Larricart y a Roberto Dimeo como principales candidatos. Tras la difícil experiencia del primero con el Covid -que incluyó dos meses de terapia intensiva y dos de recuperación-, decidieron lanzar y desarrollar la campaña de forma virtual. "Los días más felices volverán con un peronistas de verdad", aseguraron. Principios y Valores, el partido del Lic. Guillermo Moreno, tiene representación en Campana, y hace unos días lanzó oficialmente su campaña de cara a las P.A.S.O. del 12 de septiembre, en primera instancia, y de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, como objetivo final. La lista será encabezada por Joaquín Larricart, referente de la Agrupación Política Campana, como primer precandidato a concejal. En segundo lugar irá Fabiana Garate, militante social local de amplia trayectoria. Y tercero estará Roberto Dimeo, joven dirigente peronista y líder de La Brigadier General de Campana. La particularidad del acto de lanzamiento de campaña del espacio fue que se realizó de forma virtual, a través de la plataforma Meet. Durante la misma, Larricart anunció que así se llevará adelante también la campaña proselitista, principalmente para preservar la salud de los precandidatos: "Estuve dos meses en terapia intensiva por Covid-19, y luego dos meses en recuperación. No deseo que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé, y no puedo permitir poner en riesgo la integridad de mi propia gente", explicó el ex candidato a intendente. Dimeo, por su parte, agregó que la decisión también está fundamentada en un interés genuino en la preservación del medioambiente, y en la delicada situación económica que está atravesando la ciudad y el país: "las épocas de llenar la ciudad de papeles y de pasacalles deberían haber quedado atrás hace mucho tiempo. Contaminan el ambiente, afean la ciudad, y fastidian al vecino común. Además, se trata de cartelería que cuesta mucho dinero, dinero que debería ser destinado a darle comida y abrigo a los muchos vecinos de Campana que están en situación de vulnerabilidad". La lista de Principios y Valores cuenta con comerciantes, empresarios, docentes y profesionales. "Estamos convencidos de que somos la única lista 100% peronista. Los únicos que tenemos a la doctrina peronista como columna vertebral", señaló Dimeo, entusiasmado, y luego agregó: "Este es un proyecto que no termina en estas elecciones, sino en 2023 con Moreno presidente de la Nación". Larricart, por su parte, aseguró que "el ciclo de Sebastián Abella en Campana está terminado" y que "estamos convencidos que desde nuestro espacio saldrá el próximo intendente. Necesitamos crear fuentes de trabajo, y llevar nuestro municipio a ser modelo nacional". "Llamo a la sociedad a reflexionar antes de ir a votar, y a pensar en el futuro. Ni juntos Por El Cambio, ni el Frente de Todos hicieron nada por nosotros. Los días más felices sé que volverán con un peronista de verdad, y ese peronista es el compañero Guillermo Moreno. Con Rosas, San Martín y Perón como banderas, volveremos a hacer de Argentina ese país pujante que alguna vez fuimos y en el que todos deseamos vivir", concluyó Dimeo.

Roberto Dimeo, joven dirigente peronista y líder de La Brigadier General de Campana.





Joaquín Larricart, referente de la Agrupación Política Campana, y primer precandidato a concejal.