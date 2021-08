» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Frente Grande Campana:

Victoria Magua instó la participación de los jóvenes en política









La joven militante del Frente Grande se expresó sobre el compromiso de las juventudes con el activismo e impulsó a "interiorizarse en política" porque "es la única herramienta para transformar la realidad". Luego de varios meses trabajando activamente en la secretaría de Juventudes del Frente Grande, Victoria Magua, destacó la importancia de que los jóvenes se comprometan activamente con la militancia política. "La política es la única herramienta para transformar la realidad y nosotros los y las jóvenes tenemos que saber que nuestra participación en política, es un instrumento invaluable, porque nadie mejor que nosotras y nosotros para resignificar las luchas y padeceres, traduciéndolos en proyectos concretos". También opinó al respecto Gustavo Parravicini presidente del Frente Grande Campana, quien expresó "Diariamente desde los medios nos bombardean con mensajes negativos sobre la política, los políticos y la militancia, entonces es muy difícil lograr que quien recibe cotidianamente eso se interese genuinamente en sumarse a algún espacio. No es inocente ese bombardeo, a los sectores de poder les sirve una población que no esté comprometida y que piense que ´son todos iguales´ cuando realmente no es así". "La participación política juvenil es la principal herramienta transformadora de la realidad, ya que los jóvenes son la fuerza revolucionaria que concientiza incesantemente, mediante la política se accede al Estado, que es per se el principal encargado de cambiar la realidad mediante políticas públicas que atiendan las demandas de los y las jóvenes", continuó Magua. Por su parte Parravicini, señaló "De mis charlas con Vicky y otros jóvenes percibo que la desocupación, inflación, acceso a la vivienda, cuidado del ambiente, igualdad de género. Existen múltiples problemáticas que les interesan, además afortunadamente en estos últimos años nos encontramos con una fuerte ola de activismos sociales y es eso lo que debemos sumar a las fuerzas políticas, para acceder a los lugares que nos permitan generar los cambios necesarios". La joven militante del Frente Grande, además destacó el compromiso que ve en quienes militan activamente en política y manifestó "El compromiso y la lealtad son los motores de los jóvenes para construir la Patria en la que deseamos vivir". Asimismo indicó que "para promover la participación juvenil, deben proveerse espacios de debate y escucha donde las miradas e iniciativas de los jóvenes tomen un rol protagónico, permitiendo crear una agenda política. Por eso, es necesario que en todos los partidos políticos, se les de un lugar para la renovación imprescindible de los mismos. Porque los jóvenes, indudablemente, son el motor del futuro". Para concluir expresó "Estamos frente a un cambio de paradigma, no solo la pandemia nos puso cara a cara con la realidad sino que nos encontramos con un modelo agotado, el planeta lo muestra, las mayorías oprimidas se encuentran alzando la voz. El mundo del trabajo tal como lo conocemos se encuentra traspasado por la innovación tecnológica y debemos repensar el futuro que queremos, nosotros ya nos venimos haciendo oír, militamos por una sociedad inclusiva y sé que hay miles de pibas y pibes que tienen las mismas inquietudes, a ellos los invito a acercarse y comprometerse con la transformación que deseamos".