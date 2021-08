P U B L I C





El Voluntariado Cultural ¡A toda Costa! quiere hoy rendir tributo al querido y recordado escritor e historiador Oscar Alberto Serrano, quien también se ocupó del tema. Queremos compartir este texto publicado por La Auténtica Defensa el 1ro de Julio del año 2012 y al cual transcribimos textualmente. Agradecemos la colaboración de José Traghetti, miembro de ¡A toda Costa! que nos lo acercó y a sus hijas Virginia Inés y Gabriela Emilia Serrano por permitirnos publicarlo. ¡Que lo disfruten! "LAS RESIDENCIAS DE LOS COSTA" DE OSCAR ALBERTO SERRANO Cierta vez, al aparecer varias gacetillas a favor de la expropiación de las Casa de los Costa, alguien muy vinculado al gobierno comunal de aquel entonces, salió al paso del cronista con una nota displicente en la que ni siquiera se dignaba a nombrarlo. Lo llamaba" el articulista de la Casa de los Costa" y defendía al intendente inculpado, del cargo de indiferencia por la suerte de la casa de los Costa. (Pereyra Ramón, Al articulista de la casa de los Costa)La defensa popular, 1ra.época, circa 1970, p.2. Este afirmaba que la verdadera casa (mirando desde la vía) estaba detrás de la actual mansión, y agregaba que dicho edificio había sido demolido por los Bracht para poder lotear los terrenos con alguna comodidad. Y luego Pereyra se preguntaba, desconociendo la discordancia cronológica, por qué el articulista no había defendido la casa en el momento que salió a remate. Mucho después, circa de 1990" en el programa "El buen vecino" que se emitía por Fm-Campana, fue invitado a concurrir el intendente Calixto Bartolomé Dellepiane. Dellepiane refiere Miguel Di fino sostuvo que la verdadera casa de los Costa, el inmueble propiamente histórico, no era el presente sino que el genuino estaba emplazado a la derecha del actual edificio, en la calle Dellepiane entre Belgrano y la bajada de Colón, en lo alto de la barranca, en el exacto lugar en que socavado el terreno, desarrolló su actividad comercial la ferretería "La Marina", local ubicado casa por medio hacia Colón, con la vivienda de la familia Corona/Desivo. Dellepiane dijo que los Costa vendieron la propiedad y que ésta fue desmantelada más o menos por los 40. Sostuvo que fue recién a fines del siglo XlX que los Costa se trasladaron al inmueble que sobrevive en la barranca. "Si un príncipe o un señor fija su residencia en un lugar grato, y si otros señores acuden allá y se establecen para verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convertirá en una ciudad." --Cantillón, S.XVIII Obsérvese la obstinación comunal de aquellos y posteriores años en denostar la actual mansión de los Costa. Edificio que, para la reiterada gestión hasta podía ser visto como símbolo de la oligarquía. Y tal fue la política durante las sucesivas administraciones: el tema era archivado constantemente y su mención dificultada. Lo usual era callarse y encontrarse con algo decidido y concluido por el martillo del rematador. Pero ¿si los comunistas rusos habían conservado y restaurado los palacios de los zares, por qué una comuna radical no podía atesorar el palacete de estos terratenientes? Pero ahí venía el argumento, el mentado edificio vulgarmente conocido como Casa de los Costa, mirándolo con propiedad, tampoco fue ni es el centinela de larga permanencia a cuyos pies prosperó la estancia ni se desarrolló la ciudad: no es auténtico. Y mientras uno decía que la histórica casa había estado detrás de la mansión, el otro decía que la auténtica había estado a la derecha. Lo medular del asunto es que ambos, tanto Pereyra como Dellepiane, cada uno por su lado tenían razón. Siempre estuvieron en lo cierto al afirmar que la mansión que conocemos actualmente, no es la "inaugural" casa de los Costa. Pero uno y otro ,con la razón histórica de su lado, no comprendieron que esa casa de fines del S. XlX o de comienzos del SXX, es el solitario testimonio que viene de los fundadores; y, si bien no es la reliquia que desearíamos tener, es casi lo único y lo último que nos queda en el cedazo edilicio, junto a la estación ferroviaria, los chalets de los ingleses…y se acabó porque hasta el digno y hasta ayer entero Chalet de Viale, que alguna vez sirviera a Chapeaurouge, y que fuera casa de tanto hombre notable, se ha deshecho en el polvo en apenas un año por incuria de los propietarios. Veamos si podemos registrar cuántas fueron las casas de los Costa para hablar de cada una de ellas en particular: Casa Nº1) Tenemos La estancia vieja o estancia de Escola, al sur de los terrenos, que no podemos considerar como morada de los Costa porque éstos al comprar los campos decidieron ubicar el casco al norte, junto al Paraná de las Palmas. Casa Nº2) El Talar de los Costa (aunque también se le dará ese nombre a la mansión actual). Casa Nº3) La Residencia de verano, de 1885, que en realidad eran dos casa gemelas, también sobre la barranca, luego alquilada para hotel (Hotel Loreley). CasaNº4) La Casa de los Costa, Mansión de los Costa o Talar de los Costa Nuevo, edificada por etapas. CasaNº5) La Quinta, chacra o casa de los Costa, en San Isidro (más conocida como quinta de Pueyrredón). Y por supuesto, si de casa de los Costa se trata, sus domicilios particulares en la ciudad de Buenos Aires. OSCAR ALBERTO SERRANO: Escritor de trascendencia en el campo de las letras campanenses, honró a la ciudad con sus poemas, poesías, cuentos, ensayos e investigaciones y obtuvo merecidos premios y menciones por sus intervenciones en certámenes locales, nacionales e internacionales.



