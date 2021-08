P U B L I C





SIN DETERMINACIÓN El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que todavía no hay una "determinación oficial" sobre la posibilidad de bonificar pasajes para extranjeros con el fin de promover el turismo internacional y aseguró que durante este mes se va a evaluar qué posibilidad hay de aplicar otras reaperturas. "Estamos trabajando sobre el Previaje y queremos trabajar sobre la actividad turística local. Los esfuerzos fiscales que se hacen son para robustecer la oferta y la reactivación de la industria turística local", indicó el funcionario nacional. Sobre el turismo internacional, remarcó: "Durante agosto vamos a terminar de evaluar cómo siguieron las segundas dosis y en qué situación estamos para ver qué posibilidad hay de hacer otras reaperturas". Con relación a la probabilidad de bonificar la totalidad de los pasajes para turistas internacionales, señaló: "No hay una determinación oficial sobre eso".



PRODUCCIÓN RÉCORD Un total de 64,9 millones de metros cúbicos aproximados por día de gas no convencional se produjeron durante julio y se alcanzó así un máximo histórico, aseguró este sábado la Secretaría de Energía. Además, la producción creció un 5,9% con respecto a junio y un 17,3% interanual. En cuanto al gas, durante julio se alcanzaron los 130 millones de metros cúbicos aproximados de producción total por día, lo que significa un crecimiento del 2,7% frente al mes anterior y un 2,8% interanual. También creció la producción de petróleo, dado que avanzó 1,8% durante julio pasado con respecto a junio y un 8,7% interanual. Con relación al petróleo no convencional, afirmó que la producción se incrementó un 6,2% frente a junio y un 36,1% con respecto al mismo mes del año pasado. "Si comparamos los datos correspondientes a julio con los de febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia, Argentina produjo un 2,1% más de gas y un 16% más de gas no convencional", aseguró la Secretaría en un comunicado. MÁS BARATO Las personas que se encuentren anotadas en el Portal de Empleo, impulsado por el Gobierno para la búsqueda de trabajo, sumarán el beneficio de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) de acceso a las comunicaciones. La iniciativa tiene como objetivo "garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas", remarcó el Gobierno en un comunicado. Así, podrá adherirse al PBU un nuevo universo de personas, "quienes podrán mejorar sus posibilidades de acceso a un nuevo o mejor empleo", destacó el Ministerio de Trabajo. La Prestación Básica Universal comenzó a regir a principios de año para servicios de telefonía móvil y fija, acceso a internet y televisión por cable, con planes desde los $150 a los $700 por mes. AMENAZAS El líder de la banda "Los Monos", Ariel "Guille" Cantero, señaló que tiene "oficios varios" y remarcó que uno de los mismos es contratar "sicarios para tirar tiros a jueces", durante el inicio del juicio en el que serán juzgados varios integrantes de la organización por ataques contra edificios del Poder Judicial. El debate oral, que comenzó este viernes, se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, lugar que fue baleado en las últimas horas. "Tengo oficios varios, contrato sicarios para tirar tiros a jueces judiciales (sic)", señaló Cantero, de 32 años, quien se encuentra procesado por varios hechos de ataques a tiros contra edificios del Poder Judicial de Rosario y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales vinculados a causas que investigan el accionar de "Los Monos". Durante el inicio del debate oral, el fiscal Miguel Moreno, sostuvo: "El grupo disputó al Estado su autoridad, manteniendo en vilo a una ciudad entera".