Efemérides del día de la fecha, 22 de Agosto

DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL FOLKLORE A nivel nacional, esta celebración fue establecida en el Primer Congreso Internacional de Folclore, llevado a cabo en Buenos Aires, en el año 1960. Por otra parte, a nivel internacional, el festejo fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ese mismo año. En el caso del primero, esta fecha coincide con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como el "padre de la ciencia folklórica", por ser pionero en los trabajos de exploración arqueológica y en dedicarse a los estudios sistemáticos del folclore nacional. En cambio, mundialmente, se conmemora la primera vez que se utilizó la palabra "Folklore"; esto ocurrió en el año 1846 cuando William John Thoms, investigador británico, publicó una carta en la revista "The Athenaeum". El término deriva de la palabra inglesa "folk" (pueblo) y "lore" (saber, ciencia) y se usó para significar el "saber del pueblo", es decir, particularidades de cada pueblo como danzas, costumbres, mitos y demás que lo distinguen de otros. Juan Bautista Ambrosetti nació en el año 1865 en Gualeguay, Entre Ríos. A los 20 años emprendió su primera expedición a la provincia de Chaco, donde empezó sus estudios de la cultura nacional. Más adelante, en el año 1904, por iniciativa de Ambrosetti se creó el actual Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, el cual presidió a la vez que impulsó las investigaciones etnográficas y folclóricas para ampliar el conocimiento de los pueblos originarios. Entre sus obras más destacadas se encuentran "La civilización calchaquí", "Los cementerios prehistóricos del Alto Paraná" y "Materiales para el estudio del Folclore Misionero". Falleció el 28 de mayo del año 1917 en Buenos Aires.



ENCUENTRAN CON VIDA A LOS 33 MINEROS En el año 2010, un derrumbe en la mina San José de la Región de Atacama (Chile), dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra. En las primeras horas, se trató de rescatarlos por la chimenea de ventilación pero como la escalera de emergencia no estaba terminada esto no fue posible. Frente a esta situación los familiares levantaron el "Campamento Esperanza" y pidieron el rescate inmediato de los mineros. No obstante, un segundo derrumbe bloqueó la chimenea de ventilación y, ante esto, el gobierno decidió cancelar las tareas de rescate, algo repudiado por la sociedad chilena. Esto provocó que se diera marcha atrás y la búsqueda continuara; después de 2 semanas sin contacto, los mineros hicieron llegar, a través de la sonda "Paloma", un mensaje a la superficie: "Estamos bien en el refugio los 33." Dos meses después, los mineros fueron rescatados con éxito en la cápsula "Fénix 2".



"WHO´S THAT GIRL" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1987, el sencillo "Who´s that girl" de Madonna destronaba a "I still haven´t found what I´m looking for" de "U2" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente a la banda sonora de la película "Who´s that girl" (1987) y compuesta por la cantante estadounidense (protagonista de dicho film) junto a Patrick Leonard, la canción fue escrita especialmente para la misma: "Creo que el espíritu de la música captura la esencia de la película y los personajes" expresó Madonna.