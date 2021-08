Jesús le dijo a Pedro "De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces" (Juan 13:38) ¿Cuántas veces somos como Pedro? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial? Jesús fue valorado en treinta piezas de plata. Esta correspondía a la indemnización que se debía pagar por la muerte accidental de un esclavo. (Ex. 21:32) ¿Quién fue el que se atrevió a pedir esa suma? ¿Quién fue el traidor? ¿Quién entregó al Maestro? Judas, uno de sus discípulos, uno de los que Jesús había escogido y amado. Pero seamos sinceros podemos traicionar a Jesús de muchas maneras, o al menos no serle fieles. Lo traicionamos cuando Él quiere que hagamos algo y no lo hacemos. Lo traicionamos cuando actuamos como si no lo conociéramos. Cuando tenemos vergüenza de declarar ante los demás que Él es nuestro Salvador. Lo traicionamos cuando llenamos nuestras mentes de pensamientos impuros. En todo el bien que no hacemos y en todo el mal que hacemos, traicionamos a nuestro Señor. ¿Pasará un día sin que no lo traicionemos, en una acción, en palabras o pensamientos? A pesar de todo, Él nos sigue amando. Lo traicionamos, lo negamos, lo deshonramos y lo abandonamos. Esto hubiera bastado para detenerlo en el camino del sacrificio. Y sería suficiente para que nos abandonase. Pero Él nos ama con un amor divino. Que nadie puede desanimar ni detener. El ejemplo de Pedro nos interpela y nos consuela al mismo tiempo. Antes de la crucifixión, Pedro dijo a Jesús: "Señor, ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti Jesús le respondió "De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces" (Juan 13:38) Pero Jesús ya había orado por Pedro para que, de esa negación, su Fe no fallase (Lucas 22:32) Jesús, a pesar de nuestros errores nos perdona y nos ama y nos permite ser mejores personas. Para que, al ver nuestras vidas transformadas, podamos ser imitados por otras personas que aún no conocen las bondades de nuestro grande y maravilloso Dios. ¿Quieres saber más de Jesús? El que a pesar de nuestras traiciones está dispuesto a perdonarnos, si nos arrepentimos y vamos a Él con corazón sincero. Búscalo, contáctate con un cristiano/a, y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Mirta Dappiano Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar