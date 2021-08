El cielo está en nuestro interior. Despertar nuestro corazón al amor y alcanzar la paz implica, también, una decisión racional. En este vigésimo primer domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio según San Juan, Capítulo 6, versículos de 60 al 69. Falta poco tiempo para la celebración de la Pascua judía. Luego de la multiplicación de los panes y los peces, y tras caminar sobre las aguas del mar de Galilea, Jesús predica en la sinagoga de Cafarnaún, donde anticipa el Sacramento de la Eucaristía: "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna", una revelación difícil de asimilar desde la lógica terrenal. 60 Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: "¡Es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?" 61 Jesús se dio cuenta de que muchos de sus seguidores criticaban su enseñanza, y les dijo: - ¿Se les hace duro aceptar esto? 62 Pues ¿qué ocurriría si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? 63 Es el espíritu el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. 64 Pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. 65 Y añadió: - Por eso les he dicho que nadie puede creer en mí si no se lo concede mi Padre. 66 Desde entonces, muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no andaban con él. 67 Jesús preguntó a los Doce: - ¿También ustedes quieren dejarme? 68 Simón Pedro le respondió: - Señor, ¿a quién iríamos? Sólo tus palabras dan vida eterna. 69 Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. "A esta lectura - señala el Padre Rufino Giménez Fines- también se la conoce como la ´Crisis galilea´ porque marca un antes y un después en la vida pública de Jesús, ya que deja su tierra y empieza su viaje hacia el sur, con Jerusalén como destino, y el final de su vida terrena. Esta crisis alcanza al círculo íntimo de Jesús: algunos no aceptaron sus palabras y le abandonaron. El episodio también se ve en el Evangelio de Juan, donde se denota la incredulidad de aquellos seguidores aferrados a lo terreno y juzgan desde lo humano, no reconocen el poder de Dios ni la fuerza del Espíritu. Pero otros, muchos, reconocen que las palabras de Jesús anuncian y dan la vida eterna. Los discípulos se enfrentan a una elección decisiva en sus vidas. La Fe le descubre a Jesús y los salva. "Nosotros -continúa el párroco de Nuestra Señora del Carmen- también nos enfrentamos a la misma pregunta que interpeló a aquellos primeros testigos y seguidores: ¿A quién queremos seguir? ¿A Cristo que da la vida o preferimos la comodidad que nos ofrece la negación de toda vida trascendente? Es decir, ¿Continuaremos en este plano sin tomar conciencia de quienes somos, aferrados a falsos valores, paralizados, muertos en vida? Recordemos a Josué: ´Mi familia y yo serviremos al Señor?´ o a Pedro: "¿A quién iremos? Tú sólo tienes palabras de vida eterna, tú eres el Santo de Dios". "En el Antiguo Testamento, Josué pregunta a los israelitas si está decididos a seguir al Dios liberador que los sacó de Egipto y hacerse cargo de sus vidas, o prefieren regresar a la falsa seguridad de la esclavitud. Ahora tenemos a Jesús que pregunta a sus discípulos si ellos también desean irse. Nosotros, ¿a quién elegiremos y seguiremos? Esta es la gran pregunta de este domingo. En definitiva, lo que Jesús les dice a los suyos nos lo dice a nosotros: ´Hay algunos de ustedes que no creen´ ¿Habrá entre los bautizados de nuestra parroquia, entre los miembros de nuestra comunidad religiosa, nuestra familia que no creen de verdad? Posiblemente. Siempre hay quien duda. Con este evangelio en el corazón, debemos avanzar hacia nuestro interior, examinarnos en profundidad. Sin juicios, pero con sinceridad: ¿Queremos irnos o quedarnos? Es singular y llamativo que dos mil años después, a pesar de tanta información disponible, tanto milagro registrado y documentado, tanto testimonio cotidiano, se siga dudando de cuál es el camino", concluye el sacerdote Rogacionista.