Siete participarán en Misiones del Nacional Sub 18 y dos en Ciudad de Buenos Aires, del Nacional Sub 23. Sus plazas fueron confirmadas después que el Tricolor lograra 24 medallas en el Campeonato Provincial desarrollado en Mar del Plata. El pasado fin de semana, en el estadio atlético "Justo Román" de Mar del Plata, se desarrolló el Campeonato Provincial de Atletismo Sub 18 y Sub 23, donde el Club Ciudad de Campana logró 24 medallas. El certamen, además, definió boletos a los Campeonatos Argentinos de ambas categorías que se realizarán en septiembre. Y, así, nueve atletas del Tricolor obtuvieron sus lugares en estos torneos. Para el Nacional Sub 18 que se organizará en Misiones clasificaron Julieta Rodríguez (participará en las pruebas de Lanzamiento de Bala, Disco y Jabalina), Ariana Gómez (Salto en Largo y Lanzamiento de Jabalina), Sofía Carmona (en Salto Triple), Bianca Amante (2000 metros con obstáculos), Malena Rodríguez (en Heptatlon), Ulice Villalba (en Decatlon) y Enzo Peña (en Decatlon). Mientras que para el Nacional Sub 23 que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires se clasificaron Milton De Olivera (en Lanzamiento de Bala y Disco) y Juan Martín Marquine (en Salto en Alto). PROVINCIAL En el Campeonato Provincia de Mar del Plata, el CCC asistió con 20 atletas que fueron acompañados por los entrenadores Juan Parodi y Diego Marquine. Y el balance del CCC fue muy positivo, alcanzado las 24 medallas totales: 7 de oro, 7 de plata y 10 de bronce. Las medallas de oro fueron las siguientes: -Julieta Rodríguez (Sub 18): 1ª en las pruebas de Lanzamiento de Bala, de Disco y de Jabalina. -Enzo Peña (Sub 18): 1º en Salto en Alto. -Posta 4x100 femenina (Sub 18): 1º puesto para el cuarteto integrado por Ariana Gómez, Sofía Carmona, Iara López y Aylén Hernandorena. -Juan Martín Marquine (Sub 23): 1º en Salto en Alto. -Milton De Olivera (Sub 23): 1º en Lanzamiento de Disco. En tanto, las siete medallas de plata fueron las siguientes: -Ariana Gómez (Sub 18): 2ª en Salto en Largo y en Lanzamiento de Jabalina. -Bianca Amante (Sub 18): 2ª en 2.000 metros con obstáculos. -Ulice Villalba (Sub 18): 2º en Lanzamiento de Disco. -Iara López (Sub 18): 2ª en 400 metros con vallas -Sofía Carmona (Sub 18): 2ª en Salto Triple -Juan Pablo Lares (Sub 23): 2º en Salto en Alto. Finalmente, las diez medallas de bronce fueron las siguientes: -Julieta Rodríguez (Sub 18): 3ª en Lanzamiento de Disco. -Malena Rodríguez (Sub 18): 3ª en las pruebas de Salto en Largo, Salto en Alto, 100 metros con vallas y Lanzamiento de Jabalina. -Enzo Peña (Sub 18): 3º en Salto con Garrocha. -Simón Caffaro (Sub 18): 3º en 400 metros con vallas. -Ulice Villaba (Sub 18): 3º en Salto Triple. -Juan Martín Marquine (Sub 23): 3º en Salto Triple. -Milton De Olivera (Sub 23): 3º en Lanzamiento de Bala. Además, también concluyeron en el Top 8 de sus respectivas pruebas los siguientes atletas del CCC: -Aylén Hernandorena: 4ª en Salto en Largo, 5ª en Salto Triple y 7ª en 100 metros. -Iara López: 4ª en 400 metros. -Sofía Carmona: 6º en Salto en Largo. -Bianca Amante: 5ª en 100 metros con vallas y en Lanzamiento de Jabalina. -Ulice Villalba: 4º en Lanzamiento de Jabalina. -Enzo Peña: 6º en 110 metros con vallas. -Simón Caffaro: 4º en 110 metros con vallas. -Jeannet De Cuadro: 5ª en 100 metros y en 400 metros con vallas. -Daiana Conti: 4ª en 100 metros con vallas y en Salto en Largo. -Yazmin Arapey: 4ª en 100 metros y 6ª en 200 metros. -Juan Pablo Lares: 6º en Salto Triple y 7º en Salto en Largo. -Ivo Torres: 7º en Salto Triple. -Milton De Olivera: 4º en Lanzamiento de Jabalina. -Lautaro Sánchez: 8º en Salto en Largo. -7º en la Posta 4x400 varones integrada por Julián Molina, Lautaro Sánchez, Juan Pablo Lares y Aithue Ponce.

LOS ATLETAS TRICOLORES TUVIERON UNA GRAN PERFORMANCE EN MAR DEL PLATA.





LOS COLORES DEL CCC, PRESENTES EN EL ESTADIO ATLÉTICO “JUSTO ROMÁN".