DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 23/ago/2021 - 08:48

Edición Digital El Tiempo en Campana 6ºC Cubierto por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales » Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca









TURISMO CARRETERA: La categoria está visitando el autódromo de Posadas durante este fin de semana para desarrollar otra carrera del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Pública. DEBUTAR: Viene de correr en el escenario de Gral. Alvarez en la categoria Enduro donde con su moto pudo debutar Nestor Ceña que mas allá de las cuestiones climáticas adversa llegó a alcanzar el puesto sexto en su clase lo que dejó conforme al representante local. Lo tenian al Néstor? SEXTO: Dentro de esta competencia también estuvo Ariel Melon que tambien debió soportar el tema climático pero igualen la final de su clase se ubicó en el sexto lugar sumando puntos en el campeonato que lo posicionó en el segundo puesto en dicho certámen con la atención de Debesa en su moto. FECHA: La próxima carrera del Enduro será en el circuito El Salvaje en la vecina ciudad de Zárate el próximo mes por otra fecha del campeonato. GANADORES: La categoria Alma viene de correr en el autódromo Galvez donde desarrollaron otra carrera del campeonato donde los ganadores fueron a saber en TC 1100: Héctor Cardone, TC 1600: Alfredo Sanchez, Clase Dos: Nicolas Richar, Clase Tres: Martin Piccione y en la Promocional: Dario Madeo. SORPRENDIO: La apertura del autódromo de Baradero que para las diferentes categorias que desearon visitar el mismo y entre ellos las cupecitas donde estuvieron ausentes y sorprendió esa posibilidad de verlas en pista y no encontrarlas en el lugar. ESTAR: De la ciudad cuna del primer automóvil argentino no estuvieron Roberto Fioranelli Nestor Rodriguez, Marcelo Panetta, Osvaldo Galo y Ariel Barletta que si concurrió pero sin su cupecita, la presencia de Adrian Chiorazzo fue con su Chevy del TC como siempre muy bien cuidada. CHARLA: La decisión de Daniel Vidal es continuar definitivamente en la categoria Alma en la Clase Tres tras una charla con todo su equipo y la intención es de desprenderse del Corsa de cara al futuro y aportarle ala categoria de Benavidez con Del Guercio a cargo de la planta impulsora. CONFIRMAR: La próxima fecha para la categoria de Rally donde vienen corriendo Enzo Valle y Edgardo Stemberg está estipulado para el 10 de octubre y los representantes locales ya confirmaron que serán parte de la misma. Bienvenido!! NUMEROS: La intención del equipo llegar con dos vehículos a esta carrera y lo están manejando desde las cuestiones económicas y si le cierran los números le darán curso a esta propuesta para ir con dos camionetas. BAJARSE: Parece ser que el representante de Lima en la categoria Alma Gaston Brown decidió bajarse por este año y no seguir corriendo en la Clase Tres donde en realidad estuvo presente en dos competencias y ahora va por nuevos horizontes. CHARLAR: La realidad es que Don Brown ya estuvo charlando con su amigo Marcelo Lopez y tomó la decisión de armar un karting para esta parte del año sin resolver a que categoria se estará sumando próximamente para darle curso a esta nueva posibilidad. El oriundo de Dolores comenzará otra etapa en su vida deportiva. Y papá Teto que dirá? TC BONAERENSE: La categoria visita el autódromo de Gral. Belgrano durante este fin de semana con todas sus clases y otro interesante parque de autos donde con piso compactado arrancan desde las 10 hs. ALCANZAR: Viene de correr en la clase dos en la categoria Alma donde Agostino Giordano alcanzó el octavo puesto en la final y sumó puntos para el campeonato con la motorización de Enrique Bustos y el chasis atendido por Juan Sbarra. PADRE: La próxima carrera será en el autódromo de Concepción de Uruguay con dos carreras en el fin de semana y Agostino desea que su padre Sergio corra una de las competencias, un tema que aún no definió la dinastia Giordano. REUNION: El predio en Las Praderas fue el lugar para que los componentes del club del cañon 4x4 se reunieron para disfrutar un almuerzo muy agradable para recordar entre otras cosas sus experiencias vividas con sus vehículos. TC PISTA: Llega al autódromo de Posadas para desarrollar otra carrera del presente campeonato en este fin de semana donde desde las 11 hs televisa la TV Pública. LANZAR: Desde su lugar de trabajo Marcelo Lopez acaba de lanzar al mercado un nuevo embrague para el mundo del karting que en principio es de un nivel interesante y con unas bondades que dan para llegar a utilizar a corto plazo en las categorias. ALEGRIA: La señorita Ludmila Rodriguez viene de correr en el autódromo porteño en la Clase TC 1600 donde la bandera a cuadros en la final lo encontró en el puesto 10 quedando una alegria para todo el equipo. El chasis a cargo de "la sorda". GANAS: En reciente nota radial en nuestro programa Rincón Tuerca por FM Simple el representante de Zárate Jony Tedesco dejó entrever que no tiene ganas ni de ir mas a las carreras dado que ahora apuesta a su familia y salir a pasear. Si José lo dice!... ATENDER: Los dirigentes de la categoria Alma tomaron la decisión que a partir de ahora el motorista Lamuedra tenga a su cargo atender a todos los autos que les deberá entregar las levas a utilizar desde la próxima carrera quien ademas tendra que verificar las mismas después de cada carrera. MALESTAR: Esto provocó un cierto malestar por los motoristas que vienen trabajando en dicha categoria donde uno de los mas exaltados se mostró Fabian Carranza que no estaba de acuerdo de la determinacion. Mirá vos! ACTIVIDAD: El Zárate Auto Moto Club después de año y medio comenzó con las reuniones de la comisión directiva que se encuentran los viernes por la noche de cara a comenzar la actividad en la institución mencionada. PERMITE: En principio ya tiene otorgado la personeria jurídica que les permiten poder trabajar en incorporar socios y van a empezar con una campaña para recuperar esta posibilidad de continuar lo que realizaron en su momento. La idea también es poder concretar algún evento para quienes pueden ser parte de este proyecto. FEDENOR: Las categorias que fiscaliza esta federación el próximo fin de semana están desarrollando dos carreras del campeonato que desde las 9.30 arrancan con su espectáculo como anuncia el organigrama. RETOMA: En la clase 1600 se sumará para esta carrera Adriano Zarantonello que con el Fiat Uno retoma su actividad en la categoria de la mano de Tussa que tiene a su cargo la atención total del auto. La idea del Tano es poder hacer todo lo que resta del presente campeonato sin dejar de correr en karting también. CONFIRMO: Siguiendo en Zarantonello también confirmó que seguirá corriendo en la categoria Kart Plus junto con su hijo Agostino donde están participando en la misma clase con la atención de los karting en el mismo taller de la dinastia. PELUQUERO: En reciente nota radial para nuestro programa Rincon Tuerca Agostino aseguró que ademas de estudiar tambien se dedica al corte de pelo y para todos aquellos que deseen utilizar sus servicios pueden ubicarlos al instagram Barberia 1942 o en loa categoria Kart Plus pregunta por el 30 Barbero Zarantonello y te llevan a mi. PROKART: Esta especialidad del karting está realizando una nueva presentación por el actual campeonato con todas sus clases y con su espectáculo en el kartódromo de Ciudad Evita el venidero fin de semana. PUESTO: Viene de correr en el Toay en la provincia de La Pampa en el Super TC 2000 el representante local Matias Milla con el Renault del equipo oficial donde en la carrera clasificatoria llegó cuarto y en la final alcanzó el puesto noveno. LUGAR: La categoria Alma viene de correr en el autódromo Hermanos Galvez y en la Clase TC 1100 el piloto local Victor Gonzalez alcanzó un 8º lugar en la final con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo del mismo Topo. EXPLICAR: Nadie aún pudo explicar que hace un auto Fiat 128 en el Taller de Los Crottos donde llegó de tierras entrerrianas y se va armar para una categoria que corre en el asfalto. Por las dudas Leonel Vera ya aclaró que de ponerlo en pista no tiene nada que ver y cuando le preguntaron al popular Curly Gil le dio lugar a su apellido y se hizo el distraído. Mirá vos!! COMPRAR: El joven está intentando meterse en el mundo del automovilismo y para eso Maxi compró un chasis para correr en la categoria TC Regional o el TC Bonaerense y esta buscando ahora un motor para armar dicho vehículo de cara al futuro. Lo ayudará a armar el mismo Damian? ALCANZO: Viene de correr en los chasis del Regional donde se sumó a la categoria en la última fecha en Roque Perez donde el zarateño Nestor Benitez no tuvo su mejor fin de semana donde alcanzó dar una vuelta. PUESTO: Por su parte el campanense Gaston Fernandez en la final de esta carrera para los chasis del Regional en el autódromo de Roque Perez lo encontró en el puesto sexto en ese final con la motorización de Scoccosa y el chasis a cargo de Pierci. LOGRAR: En pista eléctrica se lo pudo ver competitivo a Fernando Suarez con toda la intención de ganar dicha competencia tratando de lograr obtener otro triunfo. De no creer!! UBICARSE: Nueva presentación de la categoria Alma para el campanense Gaston Fernandez que en la clase TC 1100 se ubicó en el puesto sexto en la final y sumó puntos para el campeonato siempre acompañado por su padre Guillermo que no confirmó que en la próxima carrera vaya a correr alguna de las dos finales pactadas. HISTORIA: Cuando arrancó esta historia nuestro personaje queria correr en la GT900 después le apuntó a Alma y como no se convenció recayo en la categoria de Fedenor y desde allí arrancó su intención de correr una temporada que no concretó por un tema de costos. PROVOCO: Lo cierto que el receso provocó que intentara otra vez correr en Alma dado que a su criterio los gastos era hacerlo donde venia y seguir con el Fitito mientras comenzó en secreto un proyecto que nadie debe saber. ACONSEJAR: El tema finales que festejó su cumpleaños y el personaje se embriagó por tal acontecimiento y contó que ahora va a correr con un Fiat Uno que está armando y busca motorista. Sus amigos le aconsejaron que busque primero un psiquiatra. Feliz cumple Gonzalo!! DESPRENDERSE: Todo comenzó en pleno fin de semana donde el piloto decidió tomar la determinación de desprenderse de su motorista y todo se terminó de la peor manera. Lo concreto que el equipo campanense que viene corriendo en la Clase TC 1600 está en charlas con otro motorista. Que no cunda el pánico! ROLO: En nota radial en nuestro programa Rincon Tuerca se desarrolló una entrevista con Juan Sbarra que en el contexto de la misma dejó entrever que el hecho de tener el rolo lo hizo perder amigos en esta profesion. De no creer! CARRERA: Para la próxima carrera en Arrecifes están dando la posibilidad de estar Gaston Gasperini, Juan Carlos Muñoz, Silvestre Gallo y Adriano Zarantonello para llevar adelante su propuesta en la alta competencia. SERA CIERTO? Que el piloto le cuestionó a su equipo que se quedó sin nafta en plena carrera y como respuesta recibió del jefe del equipo no podemos tener el cálculo de el gasto del auto sino llegaste nunca al final de las competencias.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com









Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-