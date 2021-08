Breves: Deportivas

ABELLA, 29º EN POSADAS El intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella (Dodge), está participando en Posadas, provincia de Misiones, de la 10ª fecha del TC Pista. Ayer, en la clasificación, culminó en la 29ª posición, a 3s353 de Santiago Álvarez (Dodge). Hoy partirá del 15º puesto en la primera serie (inicia 9.05 horas) y luego, desde las 12.10, correrá la final (transmite la TV Pública). En tanto, en el Turismo Carretera, el más rápido de la clasificación fue Gastón Mazzacane (Chevrolet), quien dejó atrás a Mariano Werner (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford). Los tres largarán desde la posición de privilegio en las series que se disputarán desde las 9.55 y que definirán el orden de la grilla para la final que se correrá a partir de las 13.20.



OTRA DURA DERROTA En su segunda presentación en el Rugby Championship 2021, el Seleccionado Argentino cayó ayer 29-10 frente a Sudáfrica, que dominó las diferentes facetas del juego y aprovechó la indisciplina de la defensa de Los Pumas (concedieron 21 penales a lo largo del juego). Los puntos argentinos fueron producto de un penal acertado por Domingo Miotti en el primer tiempo y gracias a un try de Pablo Matera convertido por Nicolás Sánchez sobre el cierre del partido. Así, Los Pumas sufrieron su segunda derrota en el certamen y ahora aguardan a una resolución sobre la continuidad del Rugby Championship, dado que nuevas restricciones sanitarias en Australia obligarían a cambiar la hoja de ruta pautada inicialmente (el próximo compromiso de Argentina sería el 11 de septiembre frente a Nueva Zelanda). RUBLEV LO SACÓ En las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, el ruso Andrey Rublev venció ayer (por primera vez en su carrera) a su compatriota Daniil Medvedev, reciente campeón en Toronto: lo superó 2-6, 6-3 y 6-3 y ahora definirá el título frente al alemán Alexander Zverev (le ganó 6-4, 3-6 y 7-6 al griego Stefanos Tsitsipas). En el certamen femenino, la final será entre la australiana Ashleigh Barty y la suiza Jill Tecihmann. NO PUDO CERÚNDOLO El argentino Juan Manuel Cerúndolo no pudo alcanzar su segunda final consecutiva en el circuito Challenger: ayer cayó 6-2 y 7-6 con el alemán Daniel Altmaeir en las semifinales del torneo de Luedenscheid. DIVISIÓN DE HONOR: FINAL Ayer se definieron los finalistas de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley y que contó con la participación del Club Ciudad de Campana. Y justamente, uno de los finalistas es River Plate, que tras eliminar al CCC en Cuartos de Final, ayer dio cuenta de San Lorenzo: había ganado 3-1 el primer partido y anoche sentenció la serie con otra victoria 3-1 y buena participación del campanense Jonás Ponzio (en cambio, Juan Manuel Giulietti no ingresó). En la otra semifinal, Ciudad de Buenos Aires barrió a Municipalidad de Lomas de Zamora tras superarlo 3-0 en ambos partidos de la serie.