Barracas Central le arrebató la cima a Güemes al vencerlo 1-0 como local.

Esta 22ª fecha de la Primera Nacional se abrió con el partido que provocó un cambio de mando en la Zona B: Barracas Central le ganó 1-0 como local a Güemes (SdE), le arrebató el liderazgo y le sacó dos puntos de ventaja.

Los demás resultados de esta Zona B de ayer fueron: Tristán Suárez 0-2 All Boys, Gimnasia (J) 0-0 Ferro Carril Oeste, Brown (A) 2-2 San Telmo y Guillermo Brown (PM) 1-1 Defensores de Belgrano. Hoy, además de San Martín (SJ) vs Villa Dálmine, también juegan: Independiente Rivadavia vs Almagro y Atlético de Rafaela vs Santamarina. Y mañana lo harán: Instituto vs Deportivo Morón.

En tanto, en la Zona A, Tigre dejó escapar dos puntos en el tiempo adicionado: igualó 1-1 con Temperley y así desaprovechó la oportunidad de alcanzar a Almirante Brown en la cima. Así, el elenco de Isidro Casanova tendrá mañana la oportunidad de despegarse todavía más cuando juegue el clásico frente a Nueva Chicago en Mataderos.

Ayer, además, Estudiantes (BA) y Gimnasia (M) igualaro 0-0. Hoy juegan: Chacarita vs San Martín (T), Mitre (SdE) vs Deportivo Riestra, Quilmes vs Deportivo Maipú y Alvarado vs Estudiantes (RC). Y el martes: Atlanta vs Belgrano.