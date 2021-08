» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo cerró otra semana de entrenamientos e incertidumbre









Mientras espera certezas respecto al inicio del Torneo Clausura, el Portuario se prepara para un trimestre en el que irá por el ascenso a la Primera C. La semana de descanso que el cuerpo técnico de Puerto Nuevo les dio a los jugadores luego de la obtención del Torneo Apertura terminó siendo un gran acierto a la vista de lo que sucedió en las semanas siguientes en la Primera D: la divisional se encuentra parada a la espera de certezas respecto al inicio del Clausura, con rumores fuertemente instalados sobre la incorporación de cuatro nuevos equipos. En ese marco, los futbolistas Auriazul tuvieron una semana para sacarse de encima la tensión que significó pelear el título y también para terminar de celebrarlo como corresponde. Ahora, ya llevan dos semanas de entrenamientos en el marco de una preparación que es muy difícil de planificar por la falta de certezas. "Vamos tratando de combinar las cargas físicas con la parte técnico-táctica. No podemos dejar de lado ningún aspecto, porque no sabemos cuándo se arranca. Por eso apostamos por un proceso integrado hasta no saber una fecha cierta de comienzo", explicó el entrenador Gastón Dearmas en diálogo con LAD. Por lo pronto, este parate le sirve al DT para recuperar a dos de sus titulares: el arquero Javier Balbuena (superó un desgarro) y al defensor Sandro Areco (esguince de rodilla). De hecho, ninguno de los dos estuvo presente en el amistoso que el Portuario disputó ante Villa Dálmine por la Copa Ciudad de Campana el pasado miércoles. En cambio, sí participó Luis Rodríguez, el marcador central que llegó al barrio Don Francisco desde Atlas para cubrir la baja de Enrique Grieger (cirugía de meniscos) y que está adaptándose a un plantel que, cuando AFA lo disponga, comenzará un trimestre en el que buscará el ascenso a la Primera C.

LOS JUGADORES PORTUARIOS, DURANTE UNO DE LOS ENTRENAMIENTOS EN EL ESTADIO CARLOS VALLEJOS.