RACING ES ESCOLTA En la continuidad de la 7ª fecha del Campeonato de la LPF, Racing (con el campanense Leonardo Sigali como titular) le ganó ayer 3-0 a Arsenal. Así llegó a los 14 puntos y quedó a uno del líder Independiente. Por su parte, Lanús (13) desaprovechó la chance de treparse en soledad a la cima: fue goleado 5-1 por Vélez, que logró su primer triunfo del torneo. La jornada sabatina había comenzado con dos empates: Central Córdoba 2-2 Platense y Godoy Cruz 1-1 Huracán.



DEBUT POSITIVO En el primer encuentro de Sebastián Battaglia como DT de Boca Juniors, el Xeneize logró su primera victoria del campeonato: venció 1-0 a Patronato con gol de Luis Vázquez, el "9" de la Reserva al que el entrenador le dio la titularidad en el arranque de su ciclo. SIGUE LA FECHA Desde las 13.30 horas, Unión (sin Nicolás Blandi entre los convocados) recibe a Talleres de Córdoba; a partir de las 15.45 se jugará el clásico rosarino entre Newells y Rosario Central; a las 18.00, San Lorenzo buscará recuperarse de sus últimas dos derrotas cuando reciba a Argentinos; y en el cierre de la jornada, desde las 20.15, River intentará acercarse al líder Independiente en su visita a Gimnasia (LP). PRIMERA B METRO Flandria (14 puntos) sostuvo su liderazgo en el Torneo Clausura al igualar 0-0 con el colista Deportivo Merlo (2) por la sexta fecha. Como escolta se ubicó Cañuelas (13), que venció 2-0 como visitante a San Miguel. Y tercero quedó Sacachispas, que empató 2-2 con UAI Urquiza (el campanense Santiago Prim marcó el primer gol del Furgón). Los demás resultados fueron: Defensores Unidos 0-4 Colegiales, Deportivo Armenio 1-1 Argentino (Q) y Talleres (RE) 1-1 Acassuso. Hoy juegan Comunicaciones vs J.J. Urquiza. PRIMERA C Berazategui alcanzó a Ituzaingó en la cima al superar ayer 2-1 a Deportivo Español en el inicio de la 6ª fecha del Clausura. Además, Central Córdoba (R) igualó 0-0 con Sportivo Italiano. Hoy, Ituzaingó podrá despegarse como único líder cuando enfrente a Atlas como local. PRIMERA A FEMENINA Ayer, por la segunda fecha de la Zona B, Independiente venció 2-1 a Excursionistas, mientras Villa San Carlos superó 2-0 a Comunicaciones. Hoy juegan: Racing Club vs Defensores de Belgrano, Gimnasia (LP) vs San Lorenzo, UAI Urquiza vs Platense y Rosario Central vs Estudiantes. PREMIER LEAGUE Liverpool (2-0 a Burnley) y Brighton (2-0 a Watford) lograron sus segundas victorias y lideran el campeonato. Ayer, en el inicio de la 2ª fecha, también ganaron Manchester City (5-0 a Norwich) y Aston Villa (2-0 a Newcastle). Por su parte, el Leeds de Marcelo Bielsa igualó 2-2 con Everton. Hoy juegan Southampton vs Manchester United, Wolverhampton vs Tottenham y Arsenal vs Chelsea. EMPATÓ BARCELONA Con gol de Memphis Depay, Barcelona rescató un punto (1-1) en su visita a Athletic Bilbao y lidera junto a Mallorca (1-0 a Alavés) y Valencia (1-1 con Granada). Hoy juegan Atlético Madrid (local ante Elche) y Real Madrid (visita a Levante). ARRANCÓ ITALIA En el inicio de la Serie A, el campeón Inter goleó 4-0 a Genoa sin Lautaro Martínez (se recupera de una lesión). Además, ganaron Sassuolo (3-2 a Hellas Verona), Lazio (3-1 a Empoli) y Atalanta (2-1 a Torino). Entre otros, hoy debutan Juventus (visita a Udinese) y Napoli (local ante Venezia).