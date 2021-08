Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 24/ago/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 24/ago/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine perdió 1-0 frente a San Martín en San Juan, sigue sin poder ganar fuera de Campana y cortó su racha positiva de cuatro partidos. El sábado volverá a ser visitante cuando se mida ante All Boys. En el comienzo de esta segunda rueda, Villa Dálmine venía remontando vuelo y se ilusionaba con trepar posiciones en la tabla. Sin embargo, se chocó de frente con el potente viento zonda de San Juan y su levantada se terminó ante San Martín, que lo superó 1-0 como local sin haber realizado méritos como para justificar la victoria. Así, el Violeta sigue sin poder ganar en condición de visitante en lo que va del campeonato y, además, cortó dos rachas positivas: por un lado, acumulaba cuatro encuentros sin derrotas (dos triunfos y dos empates); y por el otro, llevaba cuatro partidos consecutivos marcando goles. Aunque a esta última afirmación vale agregarle un asterisco: Alejandro Gagliardi convirtió a los 31 minutos del segundo tiempo lo que era el empate para el equipo de nuestra ciudad, pero su cabezazo fue anulado por Julio Barraza a instancias del asistente Matías Coria, quien marcó un offside que no pareció (el "Tano" estaba en la misma línea que Prósperi). Ese tanto le habría dado justicia al marcador, porque el encuentro no tuvo un dominador a lo largo de los 90 minutos. Incluso, al momento del gol del conjunto cuyano, Villa Dálmine lucía mejor plantado y estaba generando mejores avances con sus rápidas transiciones ofensivas. Fue a los 27 minutos del complemento, cuando el recién ingresado Facundo Lando salió lejos a perseguir una marca, dejó su sector liberado y, por allí, Jonás Aguirre le ganó la espalda a Lautaro Díaz para enviar el centro bajo que Gonzalo Ramírez cacheteó al fondo de la red, logrando ubicar el balón lejos de Emanuel Bilbao. Dolió ese tanto, porque Marcelo Franchini había decidido modificar su formación minutos antes: había mandado a la cancha a Lando (llevaba dos meses sin jugar) en lugar de un volante ofensivo como Ezequiel D´Angelo para pasar a Laureano Tello como mediocampista. Y justamente por el lateral que "el Pelado" le dejó a Lando llegó la acción del gol. Y con un desborde de Aguirre, que había sido carta de ataque del local durante la primera parte. En el arranque del partido, San Martín tuvo muchas imprecisiones y eso lo aprovechó el Violeta para generar dos acciones de peligro antes de los cinco minutos: un buen desborde de Bersano que no pudo encontrar a Franzoni con el centro atrás y una llegada de Francisco Nouet a pase de Lautaro Díaz tras una pelota recuperada (a "Pancho" le quedó largo el control cuando pudo haber definido de primera). Con el correr de los minutos y con el viento a su favor, el Verdinegro fue encontrando paciencia y prolijidad para cuidar el balón ante el retroceso del equipo campanense. Sin embargo, no tuvo claridad para generar opciones de gol en los últimos metros y sus dos mejores chances se dieron en los diez minutos finales: Gonzalo Berterame definió alto arrojándose al piso tras un centro bajo; y "Mudo" Ruiz exigió a Bilbao con un remate desde afuera del área después de un error de Pollacchi en la salida. Por su parte, Villa Dálmine no logró aprovechar un mano a mano: Nouet recortó campo de izquierda hacia el medio y asistió al vacío para la llegada de Lautaro Díaz, quien no pudo superar el rápido y lejano achique del arquero Corti. En el complemento, San Martín salió decidido a plantarse en terreno ajeno y a los 3 minutos tuvo una gran chance con Berterame, que definió desviado de cara a Bilbao. Pero ese adelantamiento favoreció los contragolpes del Violeta, que generó tres opciones antes de los 10 minutos. La más clara fue a los 4: Ramírez despejó en la línea un cabezazo de Rodrigo Cáseres y el rebote corto le quedó a Juan Cruz Franzoni, quien elevó su remate a pesar de rematar desde el borde del área chica y tener arco a su disposición. Posteriormente, a los 6, Corti atoró a Franzoni dentro del área, luego de la asistencia de Tello en una contra; y a los 8, Germán Díaz confirmó la seguridad del guardameta con un remate de media distancia. Y en ese mismo contexto, a los 16, Bersano remontó terreno por izquierda hasta la puerta del área, desde sacó un violento remate que se fue muy cerca del ángulo del primer palo. Por eso lo dicho: lucía mejor el Violeta cuando el conjunto sanjuanino llegó al gol. Incluso los cambios no le habían dado soluciones a "Luigi" Villalba y sus dirigidos no encontraban la brújula para llegar a Bilbao. Las modificaciones tampoco fueron una virtud de Franchini: el ingreso de Lando quedó marcado por el gol y, posteriormente, cuando su formación debió ir a buscar la igualdad, los ingresados no aportaron variantes. Aun cuando Gagliardi, en la primera que tocó, logró convertir, aprovechando el único error de Corti (salió a destiempo y fue anticipado). Pero el asistente salvó al arquero local y el marcador no se movió. Ni en ese momento ni tampoco después, dado que Villa Dálmine no tuvo ni claridad ni empuje como para llegar a la igualdad, mientras San Martín no supo aprovechar los espacios que fue dejando el campanense. Al Verdinegro igualmente le alcanzó para festejar como local después de cuatro meses sin poder ganar en el estadio Hilario Sánchez. En cambio, para el Violeta fue un duro golpe, porque el rival no lo superó y porque dejó escapar una racha positiva que lo empezaba a ilusionar con pelear posiciones más altas. Ahora, volvió a quedar hundido con Guillermo Brown y con una nueva salida por delante, ya que el próximo sábado visitará a All Boys en Floresta. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN MARTÍN (1): Leonardo Corti; Alejandro Molina, Gonzalo Prósperi, Facundo Onraita, Jonás Aguirre; Pablo Ruiz, Martín Rivero, Maximiliano González, Mauricio Vera; Gonzalo Berterame y Ezequiel Rescaldani. DT: Luis Villalba. SUPLENTES: Kevin Humeler, Juan Mattia, Juan Requena, Cristian Sánchez, Franco Aguirre, Nahuel Tejada, Gonzalo Ramírez, Ezequiel Denis e Ignacio González. VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Lando, Facundo Rizzi, Gino Olguin, Franco Costantino, Leandro Larrea, Gastón Martire y Alejandro Gagliardi. GOL: ST 27m Gonzalo Ramírez (SM). CAMBIOS: ST Ramírez x Vera (SM), 14m Denis x Berterame (SM) y Sánchez x Ruiz (SM), 23m Lando x D´Angelo (VD), 29m Mattia x Aguirre (SM), 30m Gagliardi x L. Díaz (VD) y Martiré x Bersano (VD), 34m González x Rescaldani (SM) y 37m Costantino x Nouet (VD). AMONESTADOS: Vera y Sánchez (SM); G. Díaz (VD). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Julio Barraza.

GAGLIARDI ANTICIPA A CORTI EN EL SALTO. EL GOL, QUE ERA EL EMPATE VIOLETA, FUE ANULADO POR UN OFFSIDE.





GONZALO RAMÍREZ DESPEJA EN LA LÍNEA EL CABEZAZO DE CÁSERES. EN EL REBOTE, FRANZONI REMATÓ ALTO DESDE EL BORDE DEL ÁREA CHICA.





LAUTARO DÍAZ FUE EL MÁS INCISIVO DEL ATAQUE VIOLETA, ESPECIALMENTE EN LA PRIMERA PARTE.