Se trata del Comisario Mayor Rubén Edgardo Marcell. Asuntos Internos de la Policía bonaerense tomó la decisión luego de que la esposa lo denunciara por haberla golpeado y amenazado de muerte. Según trascendió en las últimas horas, el domingo por la madrugada Comisario Mayor Rubén Edgardo "Toto" Marcell (52) y su esposa, Natalia Cubichen (43) tuvieron una discusión en su domicilio de Rincón de Milberg. Por temor, ella se en la cocina trabando la puerta y llamó a la policía. La puerta fue derribada por su esposo, quien la golpea en la cabeza y apuntándole con el arma reglamentaria le dijo: "Te voy a matar, vos no me vas a denunciar ni arruinar la carrera". Cuando llegó la policial el comisario la intimó diciéndole "Cerrá la boca porque te mato". Por temor a represalias Cubichen en ese momento no dijo nada. Se retiró dirigiéndose al domicilio de su hija desde donde posteriormente realizó denuncia. El Dr. Diego Callegari de la UFI de Tigre especializada en Violencia de Género, se hizo presente en el lugar del hecho. Durante esa actuación, la mujer le entrego un Revólver Cal. 38 con seis proyectiles intactos y una Escopeta doble Caño Calibre 16/70. La causa recayó en el Juzgado de Familia 2 de Tigre, que dispuso una medida cautelar de Exclusión de Hogar y Prohibición de Acercamiento, al tiempo que la Auditoria General de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, dispuso la desafectación inmediata del uniformado quien, hasta entonces tenía a cargo la jefatura departamental de Estación Departamental de Escobar, a cargo de la Unidad de Policía de Prevención Local, la Policía Rural y la Comisaría de la Mujer de Escobar.

Marcell tiene 30 años en la bonaerense. Llegó a Escobar en 2018.