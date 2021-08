Juan Manuel Urtubey visitó Campana y apoyó a Octavio Lagar y Katty Altimari

P U B L I C





El exgobernador de la provincia de Salta Juan Manuel Urtubey visitó Campana y manifestó su apoyo a los dos principales precandidatos del frente Vamos con Vos en la ciudad. "La Argentina está viviendo una situación muy difícil y compleja y no se va a resolver la situación en un mes o dos años. Hay que ser sinceros. Lo que estamos proponiendo es comenzar a transitar un camino que nos permita tener una agenda mucho más parecida a la ciudadana corriéndonos de toda la locura, de la pelea de la política, un mundo que hoy no está aportando soluciones a una Argentina con más de un 50 por ciento de pobreza y problema fuerte no solo en términos de generación de empleo sino el descalce entre el sistema educativo y el futuro a corto plazo", manifestó Urtubey. Frente a este panorama, aseguró que se necesita "gente comprometida y común" como lo son Lagar y Altimari. "La lista que encabeza Florencio Randazzo plantea gente de distinta procedencia -empresarios, educadores, personal sanitario- que busca encontrar espacios para hablar un idioma distinto, más ciudadano y fundamentalmente empezar a sembrar las bases para un futuro un poco más vivible para los argentinos", comentó. "Sabemos que va a ser un proceso gradual y largo porque si en alguno de los dos espacios más grandes hubiese posibilidad de resolver algunos de los problemas de la Argentina, estarían resueltos. Lamentablemente hay una mirada que tiene que ver con la confrontación. Es una cuestión conceptual decidir construir desde la pelea permanente. Eso aleja el clima de convivencia, de acuerdos políticos, de acuerdos sociales, de inversión en Argentina. El resultado es lo que estamos viviendo", sostuvo el dirigente. Para Urtubey "en una Argentina como la que estamos viviendo, encontrar a ciudadanos que aparte sean dirigentes políticos que tengan palabra ya es muchísimo. En este momento donde vamos perdiendo credibilidad en casi todo, encontrás a mujeres y hombres que piensan una cosa, dicen la misma cosa y hacen la misma cosa, ya es muchísimo. Aparte obviamente de hablar de dirigentes formados y una lista que se ha formado con Carolina Castro, una mujer de trayectoria en la industria, una mujer formada, preparada desde una lógica de cómo funciona la actividad privada en Argentina; Gustavo Pulti, un representante del vecinalis-mo que aporta una mirada diferente como exinten-dente de un municipio. Me parece que hay algo que habla en un idioma distinto y eso está bueno". "Estoy pensando en que tenemos que colaborar todos y estoy recorriendo parte de la Argentina. Estoy planteando invitar a sumarnos a un camino que no implica que Juan, Pedro o María ocupen un cargo o busquen una candidatura, sino que nos animemos a construir algo que sea sustentable. Y ese marco va mucho más allá que un escenario electoral, porque de verdad me parece que Argentina como está no se sostiene mucho más", añadió. "Lo primero que estamos planteando es ciudadanos comunes que tienen actividades social en su comunidad -y esto se replica en cada uno de los lugares de la provincia- que pueden llevar esa agenda ciudadana a los espacios de poder. Hoy lamentablemente el debate de poder en la Argentina está planteado desde la clase política. Y la política no puede ser una clase sino la expresión de las distintas tensiones de la sociedad en los ámbitos de poder. Hoy la discusión es total y absolutamente desde posiciones inalterables, entonces no existe el debate, el diálogo", dijo. Por su parte, el precandidato a concejal Octavio Lagar afirmó: "Estamos muy contentos de haber recibido a Juan Manuel Urtubey, quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Salta, diputado nacional, diputado provincial y constituyente. Creo que es un ejemplo cabal del político que nosotros queremos, un político que tiene una visión de futuro diferente a la que se venía teniendo. Más allá de esta polarización que tenemos y en la que estamos inmersos todos nosotros, representamos una alternativa nueva, una visión diferente. A nosotros nos interesa brindarle soluciones concretas a los problemas de la gente. Tenemos problemas de seguridad, de salud, problemas de educación; es un combo difícil de superar si no nos ponemos a trabajar de manera conjunta". "Incluso lo vemos acá con la cantidad de candidatos que tenemos a nivel municipal, todos los que tratan de ocupar o renovar su banca en el Concejo Deliberante. Una de las apreciaciones que le hacía a Juan Manuel es que muchísimos de los precandidatos ya están en funciones, entonces Katy o yo tenemos que presentar propuesta nuevas e innovadoras para el Municipio, porque varios de los precandidatos que hay están en funciones, entonces no nos deben vender espejitos de colores: tiene que legislar ahora", manifestó. "Con Katy no vamos a ser concejales de escritorio. Nosotros vamos a seguir transitando las calles de manera constante porque de hecho yo trabajo de eso", aseguró. En tanto, Katy Altimari definió a Urtubey como "un gran referente del espacio". "Para mi como peronista es fundamental que hoy el compañero nos esté apoyando. Seguimos trabajando fuertemente en el espacio Vamos con Vos. Un poco la idea fue que Juan Manuel conozca la zona, visite una empresa, tenga contacto con la cámara de empresarios. Queremos agradecer su visita", expresó la precandidata a concejal.

