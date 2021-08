Así lo aseguró Hernán Pirsch, primer candidato a consejero escolar de la UCR Campana, en sintonía con el mensaje que viene dando Facundo Manes como eje de su campaña. Fue durante una conferencia de prensa que compartió con Romina Buzzini, Axel Cantlon y Nora Amondaray sobre distintos temas educativos. La lista de unidad de la UCR Campana es encabezada por Romina Buzzini y Axel Cantlon y lleva como principales candidatos a consejeros escolares a Hernán Pirsch y Nora Amondaray. Este lunes, los cuatro compartieron una charla con los medios locales en la que analizaron el presente del sistema educativo y en el que adelantaron que presentarán un proyecto para que la Municipalidad de Campana acompañe a docentes y alumnos con capacitaciones extracurriculares. En el inicio de la conferencia brindada frente a la Escuela Normal, Buzzini recordó que la educación es "el gran eje de la campaña de Facundo Manes", candidato a diputado nacional por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Y luego señaló "problemas" en las escuelas tanto con los auxiliares y la cobertura de cargos como en la infraestructura de los diferentes edificios. Mientras en relación a la pandemia, la candidata a concejal aseguró que "dejó en evidencia que tenemos un sistema educativa bastante obsoleto y frágil que dejará graves consecuencias en muchos alumnos". Sobre las dificultades que ha generado el coronavirus, Pirsch, quien es el Director del Centro Regional Campana (CRC) de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), agregó que se ha encontrado con "padres y chicos desbordados por la situación", aun cuando el compromiso de los estudiantes ha sido muy grande: "Tenemos alumnos que, por falta de conectividad, se van a estudiar a estaciones de servicio". Desde su experiencia como Director del CRC de la UNLu, Pirsch reveló que muchos chicos llegan a la vida universitaria con "grandes expectativas" que se desmoronan "porque les faltan conocimientos básicos" para afrontar estudios superiores. "Con Romina y con Axel tenemos decidido que queremos trabajar eso con capacitaciones y actividades extracurriculares para preparar a los alumnos secundarios para afrontar sus estudios terciarios y universitarios. No podemos tener jóvenes frustrados y angustiados porque no saben cómo estudiar", explicó. "Si bien el Municipio no tiene injerencia directa en el sistema educativo, creemos que es muy importante que la Municipalidad esté presente de múltiples formas en lo que es la educación, brindando capacitaciones y las herramientas que requieren los desafíos del Siglo XXI. Lamentablemente, Campana hoy no hace demasiado al respecto", marcó Cantlon en ese sentido. Además, Pirsch también aseguró que "es importantísimo el sentido de pertenencia" que los chicos puedan establecer con sus escuelas para su mejor desarrollo como alumnos y personas. "Y eso se logra en el día a día, en el contacto con los docentes, con los directivos, en el aprovechamiento de la infraestructura escolar. Por ello, la presencialidad es vital. Queremos que los chicos tengan orgullo de pertenecer a una escuela pública y para eso queremos trabajar. Tenemos que escuchar, advertir lo que está haciendo falta y actuar", amplió al respecto. "Como dice Manes, el futuro está en la educación, no está en los planes sociales. Tenemos que trabajar para que todos los jóvenes puedan tener una capacitación acorde y un futuro igualitario. Y lo único que nos iguala es la educación", cerró el primer candidato a consejero escolar por el radicalismo. A su turno, Amondaray apuntó que "muchas cuestiones relacionadas a la crítica situación social y sanitaria están afectando el normal desarrollo de las clases" en distintas escuelas. "Sin las auxiliares, las escuelas no pueden dar clases y muchos chicos están perdiendo días de clases por falta de auxiliares. A su vez, hay escuelas que no tienen clases los días que se entrega mercadería, dado que hay docentes afectadas a esa tarea de asistencia social", detalló. "Como neurocientífico, como profesional con reconocimiento mundial, Manes es un ejemplo de lo que es capaz la educación pública y por ello sabe lo vital que es defenderla, apoyarla y estimularla. Pero también es consciente de que la crisis social atenta contra la educación y por ello también está muy comprometido en ese sentido", agregó la candidata a consejera escolar. En el cierre de la conferencia, Cantlon resaltó que "el radicalismo siempre entendió que la educación es el motor de la movilidad social y del desarrollo del país en el futuro" y remarcó la postura que ha tomado Manes en la campaña: "Se refiere todo el tiempo a la educación, la ciencia y la innovación no por marketing, sino porque sabe que es el único camino que puede sacar a la Argentina de la crisis en la que está sumergida".

